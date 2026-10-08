زنجیره تولید در بایع‌کلای نکا از مرکبات و زنبورداری تا کشت درختان صنعتی و استفاده دوباره از ضایعات هرس توسعه یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، یک باغدار در روستای بایع‌کلای نکا با برداشت ۷۰ تن نارنگی از یک باغ ۶ هزار متری، رکورد قابل توجهی در تولید مرکبات ثبت کرد.

در حالی که میانگین برداشت نارنگی در مازندران در هر ۶ هزار متر بین ۲۵ تا ۳۰ تن است، این باغ امسال آن‌قدر محصول داده که برای جلوگیری از افتادن میوه‌ها روی زمین، زیر شاخه‌های درختان سبد قرار داده شده است.

این باغدار گفت: با نظر کارشناسان جهاد کشاورزی و رعایت توصیه‌های فنی، توانستیم از سطح ۶ هزار متر ۷۰ تن محصول برداشت کنیم.

زنجیره تولید در بایع‌کلا تنها به مرکبات محدود نمی‌شود؛ زنبورداران روستا نیز از ظرفیت باغ‌های مرکبات برای پرورش زنبور استفاده می‌کنند و یکی از زنبورداران روستا سالانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم عسل برداشت دارد.

زمین‌های حاشیه جاده روستا نیز به کشت درختان صنعتی اختصاص یافته است تا درآمد حاصل از فروش این درختان برای آبادانی روستا هزینه شود. در مرحله نخست، درختان صنوبر کاشته شده که قرار است در دو مرحله برداشت و درآمد آن صرف امور روستا شود.

جوانان روستا نیز با نگاهی اقتصادی به ظرفیت حدود هزار و ۴۰۰ هکتاری باغ‌های بایع‌کلا، در بخش احیای باغ‌ها فعالیت می‌کنند. درختان پیر و شاخه‌های زائد هرس می‌شوند و چوب حاصل از هرس نیز جمع‌آوری و دوباره وارد چرخه تولید می‌شود.

به گفته اهالی، فعالیت‌های تولیدی بایع‌کلا تنها زمینه اشتغال جوانان روستا را فراهم نکرده و افراد از روستا‌ها و شهر‌های اطراف نیز برای امرار معاش در این منطقه مشغول به کار هستند.

بر اساس این گزارش، در ۲۰ سال گذشته حدود ۱۰ هکتار از زمین‌های حاشیه روستا با موافقت رهبری به روستاییان واگذار شده است.

یکی از اهالی روستا نیز با اشاره به روند توسعه بایع‌کلا گفت: پیش از انقلاب این روستا وضعیت مناسبی نداشت، اما امروز با توسعه ظرفیت‌های تولیدی و مشارکت مردم، زمینه‌های بیشتری برای آبادانی و اشتغال در آن فراهم شده است.

بایع‌کلا اکنون نمونه‌ای از پیوند ظرفیت‌های کشاورزی، زنبورداری، منابع طبیعی و مشارکت جوانان برای رونق تولید و اشتغال روستایی است؛ روستایی که به گفته اهالی، هر روز آن رنگ و بوی جشن و تلاش برای توسعه دارد.

گزارش از مهدی حسن پور