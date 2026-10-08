عملیات اجرایی دو ایستگاه جدید خط یک متروی قم ایستگاه‌های چهل اختران و عماریاسر با حضور مسئولان استانی و شهری آغاز شد؛ طرحی که با تکمیل آن، مسیر مترو از حرم مطهر حضرت معصومه (س) به سمت مسجد مقدس جمکران امتداد خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، عملیات اجرایی دو ایستگاه جدید خط یک متروی قم ایستگاه‌های چهل اختران و عماریاسر با حضور مسئولان استانی و شهری آغاز شد.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم گفت: خط یک متروی قم ۱۴.۸ کیلومتر طول دارد و از مسجد مقدس جمکران آغاز و با عبور از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تا قلعه‌کامکار امتداد می‌یابد.

محمد بابایی‌زاده افزود: حفاری این خط طی سال‌های گذشته انجام شده و در سال‌های اخیر، عملیات احداث ایستگاه‌های آن در حال اجراست.

وی با اشاره به آماده بودن دو ایستگاه در حدود ۶ کیلومتر انتهایی خط، از آغاز عملیات اجرایی دو ایستگاه جدید خبر داد و گفت: این دو ایستگاه شامل عمار یاسر و امامزاده چهل اختران است که با احداث آنها، مسیر مترو از حرم مطهر حضرت معصومه (س) به سمت مسجد مقدس جمکران توسعه می‌یابد.

استاندار قم نیز با اشاره به ضرورت توسعه مترو در شهر قم گفت: خط یک مترو در محدوده قلعه‌کامکار تا حرم مطهر حضرت معصومه (س) آماده بهره‌برداری است و با تأمین واگن، پیش‌بینی شده این بخش تا بهمن امسال به بهره‌برداری برسد.

اکبر بهنام‌جو افزود: برای تأمین واگن، شهرداری با حمایت شورای اسلامی شهر قم پیگیری تولید داخلی را انجام داده و قرارداد آن نیز منعقد شده است.

وی ادامه داد: در ادامه مسیر از حرم مطهر به سمت مسجد مقدس جمکران، هشت ایستگاه پیش‌بینی شده که یکی از آنها در مسجد جمکران و سایر ایستگاه‌ها در مسیر قرار دارند.

استاندار قم با اشاره به آغاز عملیات اجرایی دو ایستگاه چهل اختران و عمار یاسر در مسیر جمکران گفت: اجرای این دو ایستگاه با همکاری قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) انجام می‌شود و چهار ایستگاه دیگر نیز در برنامه شهرداری برای آغاز عملیات اجرایی تا پایان سال قرار دارد.

بهنام‌جو همچنین از پیگیری افزایش اعتبارات متروی قم خبر داد و گفت: در سفر معاون اول رئیس‌جمهور به قم و در کارگروه ملی زیارت، افزایش اعتبار سالانه متروی قم از ۳ همت به ۶ همت مطرح و مصوب شده است.

وی افزود: در صورت اختصاص این اعتبار، امکان پیشبرد سریع‌تر عملیات و افتتاح مسیر مترو تا مسجد مقدس جمکران فراهم خواهد شد.

استاندار قم همچنین درباره خط دوم مترو گفت: مطالعات و آماده‌سازی اسناد مناقصه برای انتخاب مشاور و پیمانکار خط دوم مترو تا پردیسان در حال انجام است.

شهردار قم نیز در این مراسم گفت: امروز عملیات اجرایی ایستگاه‌های هفتم و هشتم خط یک متروی قم آغاز می‌شود و عملیات عمرانی این ایستگاه‌ها توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) انجام خواهد شد.

فرامرز عظیمی افزود: توسعه مترو و حمل‌ونقل عمومی با هدف فراهم کردن دسترسی سریع‌تر، آسان‌تر و ارزان‌تر شهروندان به شبکه حمل‌ونقل عمومی در دستور کار شهرداری قرار دارد.