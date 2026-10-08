مدیر روابط‌عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به عبور موفقیت‌آمیز از اوج مصرف آب در تابستان ۱۴۰۵، همراهی و مشارکت شهروندان را یکی از مهم‌ترین عوامل مدیریت مصرف و حفظ پایداری شبکه آب آشامیدنی تهران عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیر روابط‌عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در پنجمین نشست مدیران روابط‌عمومی شرکت‌های آب و فاضلاب استان تهران، با اشاره به عبور موفقیت‌آمیز از پیک مصرف تابستان ۱۴۰۵، همراهی و مشارکت مردم را یکی از مهم‌ترین عوامل مدیریت مصرف و تأمین پایدار آب در روز‌های گرم سال عنوان کرد.

بهنام بخشی، با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه ارتباطات و اطلاع‌رسانی افزود: تابستان امسال از نظر افزایش دما، نوسانات جوی و رشد ساخت‌وسازها، یکی از دوره‌های پرچالش در حوزه تأمین آب بود؛ با این حال، با تلاش شبانه‌روزی همکاران آبفا در بخش‌های فنی و بهره‌برداری و در کنار آن، همراهی مسئولانه شهروندان، از پیک مصرف عبور کردیم و پایداری شبکه آب آشامیدنی حفظ شد.

وی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در مدیریت مصرف آب گفت: کاهش سرانه مصرف آب شرب در تهران از ۲۵۰ لیتر به ۱۸۰ لیتر در شبانه‌روز، یک دستاورد مهم و حاصل مشارکت مستقیم شهروندان است. این تغییر نشان می‌دهد که وقتی مردم نسبت به اهمیت آب و شرایط منابع آبی آگاهی پیدا می‌کنند، رفتار مصرفی نیز می‌تواند به شکل مؤثری تغییر کند.

مدیر روابط‌عمومی آبفای استان تهران، «تهرانی‌ها متشکریم» را بازتابی از همین همراهی و مشارکت عمومی دانست و افزود: این کمپین، در واقع یک پیام قدردانی از شهروندانی است که با اصلاح الگوی مصرف، نقش خود را در عبور از شرایط دشوار آبی ایفا کردند. کاهش مصرف از ۲۵۰ به ۱۸۰ لیتر در شبانه‌روز، نشان‌دهنده ظرفیت بالای جامعه برای مشارکت در مدیریت منابع و حفظ پایداری آب تهران است.

بخشی ، با اشاره به عملکرد روابط‌عمومی‌های شرکت‌های آب و فاضلاب استان تهران در ماه‌های اخیر گفت: اطلاع‌رسانی هدفمند، به‌موقع و چندوجهی، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی و اجرای برنامه‌ها و پویش‌های فرهنگی و آموزشی، زمینه‌ساز افزایش آگاهی عمومی و تقویت مشارکت شهروندان شد.

بخشی افزود: تجربه تابستان ۱۴۰۵ نشان داد که مدیریت مصرف آب تنها یک مأموریت فنی نیست، بلکه یک مسئولیت مشترک میان آبفا و مردم است. هر لیتر آبی که کمتر مصرف می‌شود، به حفظ منابع، پایداری شبکه و توزیع عادلانه آب کمک می‌کند.

مدیر روابط‌عمومی آبفای استان تهران در پایان گفت: «تهرانی‌ها متشکریم» فقط یک عنوان برای یک کمپین نیست؛ بلکه روایت یک همراهی بزرگ میان مردم و آبفا است. کاهش سرانه مصرف آب آشامیدنی به ۱۸۰ لیتر در شبانه‌روز، حاصل همین همدلی است و باید این مسیر در ماه‌های آینده نیز با مشارکت و همراهی بیشتر شهروندان ادامه پیدا کند.