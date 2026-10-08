به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان گفت: هم‌زمان با برگزاری سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، ویژه‌برنامه (لبخند فرشته‌ها) برای کودکان بیمار بستری در بیمارستان تخصصی کودکان امام حسین (ع) اجرا شد.

عباسعلی علی‌خاصی افزود: این برنامه با هدف ایجاد فضای شاد و پرنشاط برای کودکانی برگزار شد که به دلیل شرایط بیماری امکان حضور در برنامه‌های جشنواره را نداشتند.

وی ادامه داد: توجه به کودکان بیمار و فراهم‌کردن زمینه حضور آنها در فضای فرهنگی و اجتماعی شهر، بخشی از رویکرد مدیریت شهری در برنامه‌های فرهنگی است و امیدواریم اجرای چنین برنامه‌هایی بتواند سهمی در ایجاد روحیه و نشاط برای کودکان و خانواده‌های آنها داشته باشد.

سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان در حال برگزاری است.