معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی خانه فرش و گلیم در مرکز استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، امین کوگانی گفت: استان کرمانشاه به واسطه شرایط کوهستانی و جغرافیایی خود و اشتغال بخشی از مردم آن به دامداری و دامپروری، از زمان‌های گذشته تاکنون یکی از قطب‌های تولید زیرانداز‌های سنتی بوده است.

وی افزود: از مجموع ۲۵ هزار هنرمند صنایع دستی که در سطح استان فعالیت دارند.

معاون صنایع دستی کرمانشاه همچنین از گلیم، موج و جاجیم به عنوان معروف‌ترین بافته‌های سنتی کرمانشاه نام برد و افزود: با وجود اینکه برخی از بافته‌های داری از جمله موج و جاجیم در سال‌های گذشته به سمت منسوخ شدن رفته‌اند که البته برای احیاء آنها برنامه داریم، اما گلیم هرسین توانسته نه تنها خود را از خطر فراموشی حفظ کند، بلکه بروز و مطابق سلیقه بازار شده است.

وی از ثبت هرسین به عنوان شهر ملی گلیم و اعطای نشان جغرافیایی بین‌المللی به گلیم هرسین در سال‌های گذشته یاد کرد و گفت: گلیم هرسین این قابلیت را دارد که به ثبت جهانی هم برسد که البته تحقق این هدف یک همت جمعی را می‌طلبد.

کوگانی در ادامه یکی از مهمترین مشکلات بافته‌های داری از جمله گلیم را تامین مواد اولیه با کیفیت و مرغوب عنوان کرد و افزود: به این منظور برنامه ریزی‌هایی برای تکمیل زنجیره ارزش دست بافته‌های سنتی کرمانشاه انجام شده است.