۳۰۰ تُن خاک آلوده و ۳ هزار لیتر ماده مایع از شمال شهر اصفهان، پاکسازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان اصفهان با اشاره به شناسایی منشأ بوی آزاردهنده در ناحیه شمال این شهر، گفت: منشأ بوی آزاردهنده محدوده خیابان امام خمینی در شمال شهر اصفهان، نشت مواد شیمیایی از یک تانکر در زمینی چهاردیواری پشت بیمارستان امام حسین (ع) بود و پس از شناسایی، حدود ۳۰۰ تن خاک آلوده و سه هزار لیتر ماده مایع به مرکز امحا منتقل شده است.

مهدی پورقاسم با بیان اینکه تجزیه و تحلیل ماده شیمیایی این محل نیز انجام و در نهایت ترکیب سه ماده شامل دی‌متیل‌دی‌سولفید، دی‌اتیل‌دی‌سولفید و اتیل متیل دی سولفید شناسایی شد، افزود: هر سه این مواد بودارند و دی‌متیل‌دی‌سولفید با بوی شدید شبیه سیر آزاردهنده‌تر است.

وی با اشاره به اینکه این مواد بیشتر در صنایع پایین‌دستی پالایشگاه و پتروشیمی و صنایع غذایی کاربرد دارند، ادامه داد: جابه‌جایی تانکر با چالش‌هایی مواجه بود تا اینکه با رایزنی پالایشگاه باقی‌مانده ماده داخل تانکر را تخلیه و به مرکز امحا ارسال کرد.

وی افزود: در مجموع حدود سه هزار لیتر ماده مایع و سه تن خاک آلوده به مرکز امحای پسماند‌های صنعتی در شهرستان هرند منتقل شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان گفت: پس از انتقال خاک و پوشاندن محل با خاک تمیز، حدود یک هفته بعد، انتشار دوباره بوی آزاردهنده موجب شکایت مردم و بیمارستان شد که در نهایت مشخص شد، نشتی قدیمی‌تر به نقاط مجاور سرایت کرده است.

پورقاسم ادامه داد: محل دوباره شکافته و خاک آلوده برداشت و با مواد جاذب پوشانده شد، و چند روز است پس از مرحله دوم، شکایتی از منطقه دریافت نشده است.

وی درباره عمق این آلودگی افزود: حدود ۲ متر خاک برداشت شد و به خاک تمیز رسیدیم.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان اصفهان گفت: در بررسی‌ها مشخص شد، نفوذ به آب‌های زیرزمینی رخ نداده و از نظر سلامت منابع آبی خطری مطرح نیست؛ مشکل عمده آزاردهندگی بو بوده است.

پورقاسم با بیان اینکه سطح دقیق درگیر به‌دلیل برداشت مرحله‌ای قابل اعلام قطعی نیست، ادامه داد: راننده متخلف هیچ مجوزی برای حمل و نگهداری نداشت و متواری بود که دستگیر شده و پرونده‌اش در مرجع قضایی در حال رسیدگی است.

وی گفت: در رابطه با این تخلف علاوه بر جریمه نقدی، احتمال مجازات حبس نیز وجود دارد.

در پی گزارش شهروندان در اوایل مهر ماه از انتشار بویی شبیه به گاز در محدوده خیابان امام خمینی و مناطق شمالی شهر اصفهان این موضوع در دستور کار اداره محیط زیست و مرکز بهداشتاصفهان قرار گرفته بود.