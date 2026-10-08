بازگشایی کتابخانه عمومی سردار شهید حمید باکری در سردرود
کتابخانه عمومی سردار شهید حمید باکری در سردرود پس از بازسازی کامل بازگشایی و به چرخه خدمترسانی به مردم بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در آیین بازگشایی کتابخانه عمومی
با اشاره به بازسازی کتابخانه عمومی سردار شهید حمید باکری سردرود گفت:بازگشت این کتابخانه به چرخه خدمترسانی نشاندهنده اهمیت تداوم فعالیتهای فرهنگی و فراهم کردن فضای مناسب برای مطالعه و دسترسی مردم به کتاب است. تلاش شد با بازسازی کامل این مجموعه زمینه برای حضور دوباره مردم و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی فراهم شود.
سرمست افزود:کتابخانههای عمومی از مهمترین زیرساختهای فرهنگی هر منطقه به شمار میروند و باید در کنار توسعه فضاهای فرهنگی، به تجهیز و بهروزرسانی این مراکز نیز توجه جدی شود. امیدواریم کتابخانه سردار شهید حمید باکری سردرود پس از بازگشایی بیش از گذشته در خدمت مردم و بهویژه نسل جوان و نوجوان این منطقه باشد.
کتابخانه عمومی سردار شهید حمید باکری در مساحت یک هزار و ۲۳۵ مترمربع و با صرف اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال بهطور کامل بازسازی و تجهیز شد.
این کتابخانه در پی حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ دچار خسارت و تخریب شده بود.