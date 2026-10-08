کتابخانه عمومی سردار شهید حمید باکری در سردرود پس از بازسازی کامل بازگشایی و به چرخه خدمت‌رسانی به مردم بازگشت.

کتابخانه عمومی با اشاره به بازسازی کتابخانه عمومی سردار شهید حمید باکری سردرود گفت:بازگشت این کتابخانه به چرخه خدمت‌رسانی نشان‌دهنده اهمیت تداوم فعالیت‌های فرهنگی و فراهم کردن فضای مناسب برای مطالعه و دسترسی مردم به کتاب است. تلاش شد با بازسازی کامل این مجموعه زمینه برای حضور دوباره مردم و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی فراهم شود. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در آیین بازگشاییبا اشاره به بازسازی کتابخانه عمومی سردار شهید حمید باکری سردرود گفت:بازگشت این کتابخانه به چرخه خدمت‌رسانی نشان‌دهنده اهمیت تداوم فعالیت‌های فرهنگی و فراهم کردن فضای مناسب برای مطالعه و دسترسی مردم به کتاب است. تلاش شد با بازسازی کامل این مجموعه زمینه برای حضور دوباره مردم و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی فراهم شود.

سرمست افزود:کتابخانه‌های عمومی از مهمترین زیرساخت‌های فرهنگی هر منطقه به شمار می‌روند و باید در کنار توسعه فضا‌های فرهنگی، به تجهیز و به‌روزرسانی این مراکز نیز توجه جدی شود. امیدواریم کتابخانه سردار شهید حمید باکری سردرود پس از بازگشایی بیش از گذشته در خدمت مردم و به‌ویژه نسل جوان و نوجوان این منطقه باشد.

کتابخانه عمومی سردار شهید حمید باکری در مساحت یک هزار و ۲۳۵ مترمربع و با صرف اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال به‌طور کامل بازسازی و تجهیز شد.

این کتابخانه در پی حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ دچار خسارت و تخریب شده بود.