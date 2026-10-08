توضیحات دادستان مشهد درباره کشف محموله مواد آتشزا در مسیر مشهد
دادستان مشهد گفت: محموله کشفشده در مسیر مشهد مواد آتشزا برای عملیاتهای معدنی بوده و مسئله، جنبه امنیتی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، و به گزارش روابط عمومی دادسرای مرکز استان خراسان رضوی، حسن همتیفر، دادستان مرکز خراسان رضوی اعلام کرد: با توجه به انتشار اخباری مبنی بر کشف مواد منفجره در مسیر مشهد، پس از بررسیهای دقیق توسط مقام قضایی و تحقیقات تکمیلی ضابطین، مشخص شد که محموله مذکور، مواد ناریه مورد نیاز برای عملیاتهای معدنی بوده و موضوع جنبه امنیتی نداشته، بنابراین جای هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.