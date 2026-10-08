نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی در آیین گشایش مقبره شمس تبریزی، بر اهمیت شناخت شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخ و بهره‌گیری از میراث فرهنگی و معنوی گذشتگان برای نسل‌های آینده تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی، با حضور در آیین گشایش مقبره شمس تبریزی، بر اهمیت شناخت شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخ و بهره‌گیری از میراث فرهنگی و معنوی گذشتگان برای نسل‌های آینده تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی در آیین افتتاح مقبره شمس تبریزی اظهار کرد: امیدواریم این برنامه مورد رضایت خداوند متعال قرار گیرد و تلاش همه دست‌اندرکاران آن به عنوان عمل صالح در نامه اعمال آنان ثبت شود.

وی با اشاره به شخصیت شمس تبریزی و جایگاه او در شکل‌گیری اندیشه و شخصیت مولانا افزود: برای شناخت شمس، به‌ویژه برای کسانی که آشنایی کمتری با دیوان شمس دارند، می‌توان از آثار مولانا و به‌خصوص مثنوی معنوی بهره گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی ادامه داد: امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند انسان را می‌توان از سخن و گفتارش شناخت؛ بنابراین اگر مولانا را به‌درستی بشناسیم، می‌توانیم تأثیر عمیق شمس بر شخصیت و اندیشه او را نیز بهتر درک کنیم و از این مسیر به شناخت شمس نزدیک شویم.

امام جمعه ارومیه با اشاره به پیوند عمیق شمس و مولانا گفت: امیدواریم افتتاح این مجموعه فاخر که با تلاش مسئولان و حمایت‌های مختلف به سرانجام رسیده است، مقدمه‌ای برای آشنایی بیشتر مردم با شمس تبریزی و مولانا باشد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت حفظ میراث فرهنگی و تاریخی کشور اظهار کرد: باید قدر میراث گذشتگان را بسیار بدانیم؛ چراکه شناخت گذشته و مطالعه آثار پیشینیان می‌تواند برای انسان امروز منشأ تجربه و عبرت باشد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین (ع) در توصیه به امام حسن مجتبی (ع) افزود: حضرت در این زمینه تأکید دارند که انسان باید در آثار و اخبار گذشتگان تأمل کند و چنان با زندگی و سرگذشت آنان آشنا شود که گویی از ابتدا تا انتهای زندگی آنان را درک کرده است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی تصریح کرد: این نگاه نشان می‌دهد که میراث گذشتگان نباید صرفاً حفظ شود، بلکه باید به‌گونه‌ای در اختیار نسل‌های امروز و فردا قرار گیرد که امکان مطالعه، تحقیق و سیر در آثار، افکار و تجربه‌های آنان فراهم باشد.

وی خاطرنشان کرد: وزارت میراث‌فرهنگی باید چنین هدفی را دنبال کند که آثار گذشتگان با جزئیات حفظ شود تا نسل‌های بعدی بتوانند با این آثار ارتباط برقرار کنند و از آنها برای شناخت تاریخ، کسب تجربه و ساختن آینده بهره بگیرند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی افتتاح بارگاه شمس تبریزی را فرصتی برای معرفی و احیای بخشی از میراث فرهنگی و معنوی کشور دانست و گفت: چنین مجموعه‌هایی باید زمینه‌ای برای مطالعه و شناخت عمیق‌تر شخصیت‌ها، اندیشه‌ها و آثار تاریخی و فرهنگی ایران فراهم کنند.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی همچنین از تلاش مسئولان و دست‌اندرکاران تکمیل و آماده‌سازی این مجموعه قدردانی کرد و افزود: امیدواریم خداوند از همه کسانی که برای به سرانجام رسیدن این بنای تاریخی و فرهنگی تلاش کرده‌اند، به بهترین شکل قبول فرماید.

وی در پایان تأکید کرد: حفظ میراث گذشتگان تنها نگهداری از یک بنا نیست، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا نسل‌های آینده بتوانند در آثار و افکار پیشینیان سیر کنند و از آنچه آنان به جا گذاشته‌اند، برای زندگی و آینده خود بهره بگیرند.