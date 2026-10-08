معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه تیم اقتصادی دولت هنوز بابت عدد و تعداد دقیق مشمولان طرح افزایش اعتبار کالابرگ به توفق نهایی نرسیدند، گفت: همه تلاش دولت این است که شرایط بهره مندی تعداد بیشتری از هموطنان را مهیا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، یعقوب اندایش اظهار داشت: یکی از چالش‌های اصلی اجرای این طرح، تامین منابع پایدار است و لذا بعد از تصویب و ابلاغ عدد دقیق منابع کالابرگ در سازمان برنامه و بودجه، طرح افزایش اعتبار کالابرگ اجرایی و آغاز خواهد شد.

بر اساس اعلام دولتمردان قرار است حدود ۴۴ میلیون نفر مشمول افزایش نرخ کالابرگ شوند.