رییس اداره امور عشایر دزفول با اشاره به اقدامات انجام شده برای تامین آب شرب عشایر گفت: طی ۱۰ سال گذشته با اجرای ۳۷ طرح آبرسانی پایدار، بیش از ۵۰۰ خانوار عشایری از آب شرب پایدار برخوردار شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی اصغر پورجمالی بیان کرد: حدود ۲۰۰ خانوار عشایری نیز به صورت مستمر از طریق تانکر‌های آبرسان اداره امور عشایر از آب سالم بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: به منظور تسهیل معیشت خانوار‌های عشایری و پیشگیری از قطع درختان در مناطق کوهستانی برای پخت نان، غذا و تامین گرمایش خانوارها، سالانه حدود ۳۰۰ هزار لیتر نفت سفید و ۳۷ هزار کیلوگرم گاز مایع با قیمت یارانه‌ای در اختیار عشایر قرار می‌گیرد.

رئیس اداره امور عشایر دزفول، پوشش ارتباطی را یکی از نیاز‌های مناطق عشایری عنوان و اظهار کرد: بیش از ۴۰ درصد مناطق عشایری شهرستان دارای پوشش آنتن تلفن همراه هستند و کمتر از ۱۰ درصد مناطق، تحت پوشش شبکه اینترنت قرار دارند.

پورجمالی توسعه شبکه ارتباطی در مناطق عشایری را از نیاز‌های مهم این جامعه دانست و افزود: ارتقای دسترسی ارتباطی می‌تواند در بهبود خدمات‌رسانی و ارتباط عشایر با دستگاه‌های اجرایی نقش موثری داشته باشد.