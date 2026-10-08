مسابقات بین‌المللی توسعه زیرساخت‌های هوشمند با کسب مقام نخست و جایزه «گرندبریکس» از سوی تیم دانشجویان نخبه ایرانی در روسیه به پایان رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از مسکو، سومین دوره مسابقات بین‌المللی توسعه زیرساخت‌های هوشمند با کسب مقام نخست و جایزه «گرندبریکس» توسط تیم دانشجویان نخبه ایرانی به پایان رسید.

مرحله نهایی سومین دوره مسابقات بین‌المللی «توسعه زیرساخت‌های هوشمند» موسوم به اسمارت‌سیتی ۲۰۳۰ با حضور بیش از ۳هزار نفر از دانشجویان و دانشمندان جوان دانشگاه‌های بین‌المللی و کشور‌های عضو بریکس به میزبانی شهر مسکو، با کسب مقام نخست و جایزه ویژه «گرندبریکس» از سوی تیم دانشجویان نخبه ایرانی به پایان رسید.

تیم دانشجویی ایران، طرحی با عنوان «میناب» به یاد کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب ارائه کرد که براساس آن فناوری‌های توسعه شهر هوشمند، ایجاد محیط شهری ایمن، انرژی و حمل‌ونقل از طریق آموزش و ترویج حفاظت از طبیعت، از دوران کودکی، ارائه شده بود.

«عارفه شیخ کلاهدوز» مدیر پژوهشی طرح میناب، «محمد احسانی» نماینده تیم دانشگاه صنعتی شریف و «محمد جواد نمینی» مدیر اجرایی طرح میناب، اعضای تیم دانشجویی کشورمان در این مسابقات بودند.

در این رقابت‌ها، دانشجویان و دانشمندان جوان از کشور‌های بریکس ۶۰۰ طرح و ایده در ۷ حوزه اصلی را ارائه کرده بودند که در نهایت با رای داوران و کارشناسان بین‌المللی، تیم دانشجویی ایران موفق به کسب مقام نخست مسابقات شد.

«لودمیلا سرگئی‌یونا» مدیر مرکز مطالعات کسب‌وکار و مدیریت مدرسه عالی اقتصاد روسیه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما گفت: تیم ایرانی که در این مسابقه حضور داشت، پروژه‌ای بسیار جالب و قابل توجه ارائه کرده‌اند که بر ضرورت آموزش و ترویج حفاظت از طبیعت، از دوران کودکی تأکید دارد.

وی افزود: این پروژه یکی از برترین ایده‌هاست، چراکه آموزش و نهادینه کردن مهارت‌های حفاظت از محیط زیست باید از دوران کودکی آغاز شود.