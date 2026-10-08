امروز و فردا در برخی نقاط استان‌های غربی، شمالی و شمال‌شرقی کشور، بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز و فردا در برخی نقاط استان‌های کردستان، کرمانشاه، زنجان، اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، قزوین، مرکزی، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، همچنین ارتفاعات استان‌های البرز و سمنان، در برخی ساعات بارندگی، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد.

در مناطق مستعد، احتمال وقوع گردوخاک نیز وجود دارد و بارش‌ها با شدت و ضعف تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

طی سه روز آینده در ارتفاعات استان‌های کرمان و هرمزگان نیز بارش پیش‌بینی می‌شود.

امروز بعدازظهر در استان تهران گاهی افزایش باد، بارش‌های بسیار پراکنده و احتمال گردوخاک در برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود. بیشینه دمای هوای تهران امروز به ۳۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.