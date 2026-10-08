استاندار یزد در دیدار با سفیر کره جنوبی در ایران، بر گسترش دیپلماسی استانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دو طرف در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی و گردشگری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بابایی استاندار یزد در دیدار با کیم جون‌پیو سفیر کره جنوبی در ایران، ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های میان یزد و کره جنوبی را بررسی کرد.

استاندار یزد با اشاره به اهمیت دیپلماسی استانی گفت: سفر سفرا به استان‌ها فرصت مناسبی برای آشنایی با ظرفیت‌های متقابل و شناسایی زمینه‌های جدید همکاری است و در همین چارچوب، ظرفیت‌های استان یزد به‌ویژه در حوزه گردشگری در این دیدار معرفی و بررسی شد.

بابایی با اشاره به توانمندی‌های کره جنوبی در بخش‌های مختلف صنعتی و ظرفیت‌های یزد در حوزه‌های گوناگون اقتصادی و صنعتی افزود: در این نشست، ظرفیت‌های موجود در دو طرف مورد تبادل نظر قرار گرفت و زمینه‌های همکاری مشترک بررسی شد.

وی همچنین از پیشنهاد برقراری ارتباط میان استان یزد و یکی از استان‌های باسابقه و قدیمی کره جنوبی خبر داد و اظهار داشت: در صورت فراهم شدن شرایط، ارتباط میان دو استان برقرار و زمینه برای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری فراهم خواهد شد.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: برقراری این ارتباط می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های اقتصادی و تقویت دیپلماسی استانی میان یزد و کره جنوبی باشد.

بابایی ابراز امیدواری کرد با برداشتن گام‌های عملی در این زمینه، زمینه توسعه همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های دو طرف فراهم شود.