به مناسبت هفته فرماندهی انتظامی، قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه از خدمات راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان خوزستان تجلیل به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این دیدار صمیمانه، نمایندگان فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه با حضور در محل فرماندهی راهور استان خوزستان، از خدمت‌رسانی گسترده راهنمایی و رانندگی به مردم شریف استان خوزستان با تقدیم لوح هدیه و اهداء ۶۰ شاخه گل تقدیر به عمل آوردند.

مسئول فرهنگی، مسئول تربیت و آموزش پاسداری و نماینده دفتر فرماندهی قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه به عنوان نمایندگان فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه در این دیدار و آیین تجلیل از پلیس خدمتگزار استان خوزستان حضور داشتند.