به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: در جریان بررسی گزارش‌های مردمی ارسال شده در سامانه ۱۳۵ گشت مشترک تعزیرات، بازرسی از واحد صنفی نانوایی گران فروش در دستور کار قرار گرفت.

حسین ایزدی افزود:رئیس شعبه پنجم سیار بدوی تعزیرات حکومتی اصفهان، پس از بررسی موضوع و احراز تخلف در رصد میدانی دستور مهروموم این واحد صنفی متخلف را صادر کرد.

وی گفت: جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، به‌ویژه در حوزه کالا‌های اساسی و مرتبط با سفره مردم، از اولویت‌های تعزیرات حکومتی است و با متخلفان مطابق مقررات برخورد می‌شود.