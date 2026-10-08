به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جانشین سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی در قرارگاه نور و روایت کنگره امام خمینی (ره) و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی، بر ضرورت نقش‌آفرینی جدی دانش‌آموزان در برنامه‌های کنگره و استفاده از ظرفیت‌های بومی استان تأکید کرد.

سرهنگ پاسدار علی رسولی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده فرهنگی و هنری استان مرکزی افزود: باید از ظرفیت‌های بالقوه داخلی و بومی استان، به‌ویژه هنرمندان، اهالی رسانه و جهادگران تبیین، به شکل هدفمند استفاده کنیم تا روایت فرهنگ ایثار و شهادت با زبان هنر و رسانه به نسل جدید منتقل شود.

سرهنگ رسولی با تأکید بر ضرورت خروج مصوبات از فضای جلسات افزود: مصوبات جلسات باید در میدان معنا و اجرا پیدا کنند؛ نباید درگیر مصوباتی شویم که در بین پوشه‌ها باقی می‌مانند. هر مصوبه زمانی ارزشمند است که آثار و نتیجه آن در عرصه عمل دیده شود.

جانشین سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی در قرارگاه نور و روایت ادامه داد: رنگ و نمای مأموریت کنگره شهدا باید در تمام برنامه‌های اجرایی استان دیده و لمس شود و فعالیت‌های دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف باید به‌گونه‌ای باشد که پیوند آن با اهداف کنگره و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برای مردم محسوس باشد.

وی همچنین بر توجه ویژه به ظرفیت دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان باید از مخاطب صرف به راوی، تولیدکننده محتوا و کنشگر فرهنگی تبدیل شوند و زمینه برای حضور خلاقانه آنان در مسیر روایت حماسه شهدا فراهم شود. این رویکرد با تأکیدات اخیر درباره نقش دانش‌آموزان در انتقال پیام شهدا نیز همسو است.

سرهنگ رسولی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این است که کنگره شهدا تنها به یک رویداد محدود نشود، بلکه گفتمان ایثار، جهاد و شهادت در متن برنامه‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و اجتماعی استان جریان پیدا کند.

همچنین، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی در این نشست گفت: مأموریت اصلی کنگره، نقش‌دهی و نقش‌آفرینی دانش‌آموزان است و باید زمینه حضور مؤثر آنان در برنامه‌های این رویداد فراهم شود.

حسن قمری افزود: در اجرای برنامه‌های کنگره نباید به دنبال کار‌های پرهزینه باشیم؛ گاهی یک اقدام ساده و کم‌هزینه می‌تواند نتیجه‌ای مؤثر و ماندگار داشته باشد و آنچه اهمیت دارد، کیفیت و اثرگذاری برنامه‌هاست.

قمری با اشاره به ضرورت توجه به زبان هنر و رسانه ادامه داد: باید برنامه‌هایی هنری، جذاب، به‌روز و آگاهی‌بخش طراحی و اجرا شود؛ چراکه دانش‌آموزان و نسل جوان امروز در دنیای پیچیده رسانه‌ای زندگی می‌کنند؛ دنیایی که در آن گاهی واقعیت‌ها وارونه جلوه داده می‌شوند و روایت‌های نادرست جای حقیقت را می‌گیرند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت فکری دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: اندیشه‌ورزی دانش‌آموزان باید حداقل در کمیته‌های اجرایی و تصمیم‌گیری کنگره مورد توجه قرار گیرد و دانش‌آموزان صرفاً به عنوان مخاطب یا مجری برنامه‌ها دیده نشوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: مدیران کل دستگاه‌ها باید شخصاً پیگیر مأموریت و مسئولیت دستگاه خود در جریان کنگره باشند و اجرای مأموریت‌های محوله نباید صرفاً به تشکیل جلسات و مکاتبات اداری محدود شود.

قمری در پایان تأکید کرد: خروجی فعالیت‌های کنگره باید در متن جامعه و به‌ویژه در میان نسل نوجوان و جوان دیده شود و برنامه‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که دانش‌آموزان در فرآیند فکر کردن، ایده دادن، تولید محتوا و روایتگری نقش واقعی داشته باشند.