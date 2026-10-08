به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل پست آذربایجان غربی گفت:دریکسال گذشته بیش از ۳میلیون مرسوله پستی درسطح استان جابجا شده که این میزان نسبت به مشابه سال قبل ۵۰درصد رشد داشته است.

ابراهیم رضا زاده از راه اندازی مرکز تجمیع وصدور شناسنامه دراستان هم خبر دادوگفت:ازاول مهر ماه صدور وتحویل شناسنامه درمجموع در۷۲ ساعت چاپ، بارگذاری و توزیع می‌شود.

وی با اعلام اینکه درهفته پست ۲۴ عنوان برنامه دراستان اجرا می‌شود افزود: مکانیزاسیون مرکز تجزیه ومبادلات استان از طرح‌هایی است که باراه اندازی آن، سرعت ودقت سیر مرسولات دراستان به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد.