به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، این همایش با هدف تبیین راهبردهای تحولی و تقویت هم‌افزایی میان پایگاه‌های بسیج مراکز استان‌ها، به میزبانی مرکز رسانه آستان قدس رضوی در سالن همایش‌های بین‌المللی حرم رضوی برپا شد.

در این نشست، ضمن بررسی عملکرد حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج در مراکز استانی، بر نقش کلیدی رسانه ملی در ترویج فرهنگ مقاومت و همچنین هم‌افزایی بیش از پیش بسیج با سایر بخش‌های سازمان صداوسیما جهت تحقق اهداف رسانه تراز انقلاب اسلامی تاکید شد.

حدود ۸۰ نفر از فرماندهان و بسیجیان مراکز استان‌های رسانه ملی حضور دارند و در موضوعات مختلف، مرتبط با نیروی انسانی، دفاع از پایگاه، فعالیت‌های فرهنگی و همچنین بررسی عملکرد یک سال گذشته بسیج استان ها در این نشست ، هم‌اندیشی می‌کنند.

سعید مقیسه، رئیس مرکز بسیج سازمان صداوسیما، در این جلسه، ضمن قدردانی از تلاش‌های فرماندهان و بسیجیان مراکز استانی، بر اهمیت حضور فعال و اثرگذار بسیج در تمامی عرصه‌های تولید و محتوای رسانه‌ای تاکید کرد.

رئیس مرکز بسیج صداوسیما با بیان اینکه بررسی ظرفیت‌های بسیج در حوزه رسانه و فرهنگی و استفاده از تجربیات مراکز استان‌ها از دیگر محورهای این نشست است؛ گفت: حدود ۱۳ هزار بسیجی در سازمان صداوسیما حضور دارند و در بخش‌های مختلف این سازمان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای فعالیت می‌کنند. در حاشیه این همایش از فرماندهان برتر بسیج مراکز استانی تجلیل شد.

این همایش سه روزه تا ۱۷ مهرماه، ادامه خواهد داشت.