در نشست بازاریان با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، وضعیت بازار و قیمت‌گذاری اجناس بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، نماینده ولی فقیه در استان در این نشست گفت: تقویت رابطه نهاد امامت جمعه با بازار هم به نفع بازار و هم به نفع جامعه است.

آیت‌الله حسین مظفری افزود: با ارتباط درست بازار، مسئولان و مردم، می‌توان شرایط سخت اقتصادی را که یکی از ابعاد جنگ ترکیبی دشمن است، تسهیل کرد.

امام جمعه قزوین با اشاره به جایگاه بازار و کسبه به عنوان یکی از ارکان اساسی هر جامعه اظهار داشت: بازار و اصناف در جریان انقلاب اسلامی و پس از آن در دوران دفاع مقدس، نقش بسیار مؤثری ایفا کرده‌اند و این نقش می‌تواند تدوام داشته باشد.

نقش تاریخی و هویت‌بخش بازار در جامعه

معاون اقتصادی استاندار با اشاره به جایگاه ویژه و تاریخی بازار در ساختار جوامع اسلامی، بر ضرورت حفظ هویت و نقش اجتماعی بازاریان در حل مسائل جامعه تأکید کرد.

محمد رضا صفی‌خانی با یادآوری خاطرات تاریخی، بازار را نه تنها یک مرکز تجاری، بلکه پناهگاه و عامل هویت‌بخشی به جامعه دانست و اظهار داشت: بازار همواره در کنار مراجع دین و بزرگان، نقش هدایت‌گر داشته و در بحران‌ها و مسائل اجتماعی، با هوشمندی و حضور خود، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده است.

وی افزود: انتظار داریم بزرگان و معتمدان بازار، با تکیه بر جایگاه و وزن اجتماعی خود، در مسیر توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی منطقه همراه باشند.

معاون استاندار به ساختار مالیاتی اشاره و ضمن تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی، از لزوم تسهیل فرآیند‌ها برای بازاریان جهت رفع موانع موجود در مسیر فعالیت‌های اقتصادی آنان یاد کرد.

صفی‌خانی با اشاره به تشکیل کمیته اقتصادی استان هم گفت: برای هماهنگی بیشتر با فعالان بازار، کمیته‌ای با حضور تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده است تا در صورت مشخص شدن نیاز بازار، قیمت واقعی کالا‌ها به مردم اعلام و اعتماد عمومی جلب شود.

وی از با اشاره به موضوع لاستیک و روغن موتور افزود: از بزرگان بازار خواسته شده در حد توان و با هماهنگی مدیران اقتصادی استان، انبار‌های لاستیک خود را پر کنند تا کمیته نرخ‌گذاری با حضور آنها نرخ واقعی را به مردم اعلام کند؛ هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

اتاق اصناف باید در شأن بازار قزوین باشد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اهمیت جایگاه اتاق اصناف، گفت: اتاق اصناف باید ریشه‌دار و در شأن بازار قزوین باشد و نماینده واقعی کسبه و بازاریان باشد.

کامران لشگری با اشاره به برگزاری انتخابات پیش‌روی اتاق اصناف، خاطرنشان کرد: در آستانه انتخابات و پوست‌اندازی جدید اتاق اصناف هستیم، اما این موضوع نباید جنبه تبلیغاتی پیدا کند.

وی با بیان اینکه اعتبار و اعتماد موجود در بازار قزوین در کمتر شهری دیده می‌شود، تصریح کرد: اتاق اصناف نباید منفعل باشد بلکه باید به‌عنوان نماینده واقعی کسبه، مسائل آنان را پیگیری و حل کند.

معرفی ۷۰ نفر در حوزه امور مالیاتی از اتاق بازرگانی

رئیس اتاق بازرگانی استان از آمادگی این اتاق برای پیگیری جدی مسائل و دغدغه‌های فعالان اقتصادی و اصناف خبر داد.

مهدی عبدیان گفت: آمادگی داریم جلساتی را در اتاق بازرگانی برگزار کنیم و از دوستان خواسته می‌شود تیمی سه تا پنج نفره از میان معتمدین خود انتخاب کنند تا مسئول پیگیری مصوبات این جلسات باشند.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات ناشی از کم‌توجهی مسئولان در سالیان گذشته بوده است، تأکید کرد: این کم‌توجهی تنها از یک سو نیست و عدم هماهنگی خود فعالان بازار نیز در این زمینه مؤثر بوده است.

عبدیان تصریح کرد: همه موضوعات مطرح‌شده طبق قانون قابل حل است و باید تصمیم‌گیری جدی صورت گیرد.

زیرساخت‌های نامطلوب بازار، مانع کار اصناف

یکی از نمایندگان اصناف با اشاره به وضعیت نامطلوب زیرساخت‌های بازار قزوین گفت: در چند دهه اخیر به زیرساخت‌های بازار توجه کافی نشده و زیرسازی کف بازار، سقف، سیستم گرمایشی و سرمایشی و همچنین شبکه برق تکمیل نشده است.

وی خواستار ایجاد سلسله مراتب مشخص برای صدور جواز فعالیت در بازار شد و گفت: لازم است فرآیند صدور جواز به‌گونه‌ای باشد که هر فردی نتواند به راحتی وارد بازار شود بلکه جایگاه آن حفظ گردد.