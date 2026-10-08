به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، در آستانه هفته تربیت بدنی، گردهمایی رؤسای هیأت‌های ورزشی و مدیران باشگاه‌های شهرستان رامسر با حضور مسئولان و مدیران ورزشی در زورخانه امیرالمؤمنین (ع) برگزار شد.

در این نشست، محمد علی گویا، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان رامسر، با اشاره به در پیش بودن هفته تربیت بدنی، بر اجرای برنامه‌های محوری و هدفمند در حوزه ورزش و تبیین ظرفیت‌های ورزشی شهرستان تأکید کرد.

وی با اشاره به درخشش ورزشکاران مازندران در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: بخش مهمی از این موفقیت‌ها از دل همین هیأت‌های ورزشی، باشگاه‌ها، مربیان و مجموعه‌های فعال در شهرستان‌ها شکل می‌گیرد و حاصل تلاش شبانه‌روزی جامعه ورزش است.

گویا افزود: «همت و غیرت، بخشی از زندگی مردم این استان قهرمان‌پرور و پهلوان‌پرور است» و خوشبختانه اکثر هیأت‌های ورزشی شهرستان رامسر کارنامه قابل قبولی از خود به جای گذاشته‌اند.

رئیس اداره ورزش و جوانان رامسر با اشاره به موفقیت‌های ورزشکاران شهرستان در عرصه‌های مختلف گفت: در رشته‌های گوناگون شاهد نتایج ارزشمندی بوده‌ایم و ورزشکارانی همچون محمد پارسا در مسابقات قوی‌ترین مردان نیز موفقیت‌های خوبی کسب کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به حضور نماینده رامسر در رقابت‌های ورزشی و رسیدن آقای عباس پورعسکری در والیبال ساحلی بازی‌های ناگویا تا مرحله یک‌هشتم نهایی، بر ضرورت تداوم حمایت و برنامه‌ریزی برای حضور قدرتمندتر ورزشکاران شهرستان در سطوح ملی، آسیایی و جهانی تأکید کرد.

گویا با بیان اینکه «برنامه‌محوری» باید در رأس فعالیت هیأت‌ها قرار گیرد، گفت: زیرساخت‌ها و سرانه ورزشی شهرستان به حد مطلوبی رسیده است و اکنون باید از این ظرفیت برای ارتقای سطح قهرمانی و کشف و پرورش استعداد‌های جدید استفاده کنیم.

وی ادامه داد: جامعه هدف ورزش شهرستان باید به‌صورت مشخص تعریف شود و با توجه به جایگاه رامسر به‌عنوان یک شهرستان گردشگری، باید ظرفیت ورزش را نیز در مسیر ارتقای جایگاه شهرستان به کار گرفت و زمینه حضور ورزشکاران رامسری در میادین آسیایی و جهانی را فراهم کرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان رامسر با اشاره به انتخاب مجموعه به عنوان مدیر نمونه، این موفقیت را حاصل تلاش مجموعه ورزش شهرستان دانست و اظهار داشت: این عنوان متعلق به مجموعه ورزش رامسر است و بدون همراهی رؤسای هیأت‌ها، مدیران باشگاه‌ها، مربیان و ورزشکاران تحقق پیدا نمی‌کرد.

گویا همچنین بر ارائه برنامه‌های سالانه و مشخص از سوی هیأت‌های ورزشی تأکید کرد و گفت: هر هیأت باید اهداف، برنامه‌ها و جامعه هدف خود را به‌صورت روشن ارائه کند تا بتوانیم بر اساس عملکرد واقعی، حمایت و ارزیابی لازم را انجام دهیم.

وی با تأکید بر اهمیت بیمه ورزشی افزود: یکی از موضوعاتی که باید بیش از گذشته مورد توجه هیأت‌ها و باشگاه‌ها قرار گیرد، ساماندهی ورزشکاران و پوشش بیمه ورزشی آنان است.

گویا خاطرنشان کرد: تلاش کرده‌ایم در ارزیابی فعالیت‌ها، بیش از آنکه صرفاً به آمار و عناوین توجه کنیم، بر عملکرد واقعی هیأت‌ها و خروجی فعالیت‌ها تمرکز داشته باشیم.

وی همچنین از تلاش اصحاب رسانه در انعکاس اخبار و موفقیت‌های جامعه ورزش شهرستان قدردانی کرد و گفت: خبرنگاران و اصحاب رسانه بدون چشمداشت، موفقیت‌ها و رویداد‌های ورزشی را منعکس می‌کنند و نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های ورزش رامسر دارند.

رئیس اداره ورزش و جوانان رامسر در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق ورزشی تصریح کرد: رقابت‌های ورزشی باید در کنار رفاقت و احترام متقابل دنبال شود و برگزاری مسابقات نیز باید مطابق دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوطه باشد.

وی افزود: هرچه موفقیت‌ها و ظرفیت‌های ورزش شهرستان بهتر و حرفه‌ای‌تر منعکس شود، زمینه برای معرفی استعدادها، جذب حمایت‌ها و ارتقای جایگاه ورزش رامسر در سطح ملی و بین‌المللی فراهم‌تر خواهد شد.

شایان ذکر است دکتر خسروی به ایراد سخنرانی پرداختند.

در این نشست، آری، نماینده مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، سرهنگ غفاپور، مسئول سازمان بسیج ورزشکاران سپاه کربلای استان مازندران، کلانتری رییس هیات پرورش اندام و بدنسازی استان مازندران، جانشین سپاه رامسر، مسولان بسیج ورزشکاران غرب استان نیز به بیان دیدگاه‌ها و برنامه‌های حوزه ورزش حضور داشتند.