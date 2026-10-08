میزان سرقت در شهرستان آبادان طی یک سال گذشته ۱۱ درصد کاهش یافته و ۴۴ باند سرقت نیز در این مدت شناسایی و منهدم شده است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان ،فرمانده انتظامی آبادان از کاهش ۱۱ درصدی سرقت در این شهرستان خبر داد و گفت: این کاهش حاصل اقدامات پیشگیرانه پلیس و افزایش مشارکت شهروندان در تأمین امنیت است.

سرهنگ رمضان گوروئی افزود: طی یک سال گذشته ۵۰ هزار تماس فوریتی با پلیس ۱۱۰ ثبت و در همین مدت ۴۴۵ طرح پیشگیرانه و پاکسازی مناطق جرم‌خیز و ۶۳۹ طرح امنیتی در آبادان اجرا شده است.

وی ادامه داد: در حوزه برخورد با جرائم، ۴۴ باند سرقت، پنج باند سرقت مسلحانه و به عنف و ۲ باند قاچاق مواد مخدر شناسایی و منهدم شدند.

فرمانده انتظامی آبادان همچنین از توقیف سه هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در این مدت خبر داد.

به گفته گوروئی، پلیس آبادان در حوزه ارائه خدمات انتظامی نیز طی یک سال گذشته هشت هزار گذرنامه صادر و ۹ هزار مورد تعویض پلاک و شماره‌گذاری خودرو انجام داده است.