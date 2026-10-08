معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سفر به هرمزگان از مجتمع شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی بندرعباس با نام شوق زندگی بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: تلاش می‌شود در رایزنی با مسئولان استانی و ملی، هم افزایی بین دستگاه‌های اجرایی که برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی تکلیف قانونی دارند، مشکلات مجتمع شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی بندرعباس رفع شود.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، از مرکز اصلاح و تربیت بندرعباس نیز بازدید کرد.

مدیر مجتمع شوق زندگی گفت: مجتمع شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی بندرعباس با نام شوق زندگی، نیازمند دریافت کمک‌های دولتی و نیکوکاران است.

روح الله سفیدخانی افزود: مجتمع شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی با هدف ورود و دخالت اثرگذار به نفع خانواده‌های آسیب دیده، با کمک خیران و حمایت دستگاه‌های امدادی و قضایی از جمله وکیل تا مددکار راه اندازی شده است، اما ردیف اعتبار دولتی ندارد.

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وی گفت: در این مرکز حدود سه هزار و ۳۰۰ پرونده برای ارائه انواع کمک‌ها از مالی تا مشاوره تشکیل شده و برای نگهداری از کودکان و بانوان بی سرپرست و یا بدسرپرست نیازمند امکانات خوابگاهی است.