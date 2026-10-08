مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، برگزاری دومین نمایشگاه بین‌المللی «شیراز اکسپو ۲۰۲۶» را فرصتی راهبردی برای معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر استان و پیوند سرمایه‌گذاران جهانی با مزیت‌های رقابتی فارس دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، برگزاری دومین نمایشگاه بین‌المللی «شیراز اکسپو ۲۰۲۶» را فرصتی راهبردی برای معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر استان و پیوند سرمایه‌گذاران جهانی با مزیت‌های رقابتی فارس دانست.

سعید تقی‌زاده در آستانه برگزاری دومین نمایشگاه بین‌المللی «شیراز اکسپو ۲۰۲۶» با اشاره به جایگاه ویژه این استان اظهار کرد: استان فارس با اقلیم متنوع و ظرفیت‌های ارزشمند، مقصدی ایده‌آل برای سرمایه‌گذاران از سراسر دنیا به شمار می‌رود.

وی مزیت‌های رقابتی فارس را در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، گردشگری و صنایع پایین‌دست نفت، گاز و پتروشیمی بسیار برجسته خواند و افزود: این حوزه‌ها بستری امن، مطمئن و سودآور را برای حضور فعالان اقتصادی فراهم می‌کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس تصریح کرد: رویداد اکسپو با بهره‌گیری از تجارب گذشته و رویکردی آینده‌نگر، فضایی مساعد برای تجار، بازرگانان و صاحبان سرمایه در سراسر جهان ایجاد می‌کند تا ضمن آشنایی عمیق‌تر با توانمندی‌های استان، در مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی گام بردارند.

شیراز نمایشگاه ۱۴۰۵ از ۱۹ تا ۲۴ مهر در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس برگزار خواهد شد و قرار است در طول برگزاری، ظرفیت‌های اقتصادی استان را در برابر فعالان اقتصادی داخلی و هیئت‌های تجاری خارجی به نمایش بگذارد.