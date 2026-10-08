دادستانی کل نیویورک در شکایتی رسمی مدعی شد، شبکه اجتماعی تیک‌تاک در سال ۲۰۲۳، ابزار‌های ایمنی خود را برای هزاران کاربر، از جمله کودکان و نوجوانان، به‌صورت غیرفعال یا «دارونما» آزمایش کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اسناد منتشرشده از پرونده دادستانی کل نیویورک که اخیراً از حالت محرمانه خارج شده است، تیک‌تاک متهم است که در آزمایشی موسوم به «شبح» یا «دارونما»، نسخه‌های غیرفعالی از قابلیت‌های ایمنی را در اختیار گروهی از کاربران قرار داده است.

یکی از محور‌های اصلی این شکایت، قابلیت «Algo Refresh» است؛ ابزاری که با هدف بازنشانی پیشنهاد‌های الگوریتمی طراحی شده تا کاربران بتوانند از محتوای ناخواسته یا آسیب‌زا فاصله بگیرند. طبق ادعای دادستانی، بسیاری از کاربران تصور می‌کردند این قابلیت را فعال کرده‌اند، اما در واقعیت هیچ تغییری در محتوای نمایش‌داده‌شده در فید آنها رخ نداده است.

در این اسناد آمده است که هدف از این دست آزمایش‌ها، ارزیابی مدت زمانی بوده است که کاربران در پلتفرم باقی می‌مانند و تحلیل تأثیر این ابزار‌ها بر درآمد‌های تبلیغاتی شرکت. همچنین اشاره شده است که برخی از مدیران داخلی تیک‌تاک در حوزه «سلامت دیجیتال» پیش‌تر نسبت به گمراه‌کننده بودن این نوع آزمایش‌ها هشدار داده بودند.

این پرونده بخشی از موج گسترده‌تر شکایت‌های قانونی در ایالات متحده است؛ به‌طوری که بیش از ۲۰ ایالت آمریکا تیک‌تاک را متهم کرده‌اند که پلتفرم خود را به‌گونه‌ای طراحی کرده است که منجر به ایجاد وابستگی و اعتیاد در کودکان شود و در مورد استاندارد‌های ایمنی، اطلاعات نادرست ارائه داده است.

در واکنش به این اتهامات، سخنگوی تیک‌تاک ضمن رد ادعا‌های دادستانی نیویورک، اعلام کرد؛ این شرکت به‌طور مستمر در حال آزمایش قابلیت‌های جدید برای بهبود تجربه کاربران است و تأکید کرد که حفظ امنیت کاربران جوان همواره در اولویت این پلتفرم قرار دارد.