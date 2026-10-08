نگاهی به برنامه های رادیو و تلویزیون در خبرهای رسانه

نگاهی به برنامه های رادیو و تلویزیون در خبرهای رسانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این مستند به بررسی زندگی و نقش کلیدی شهید اسماعیل هنیه در تاریخ فلسطین می‌پردازد.

رادیو تهران مسابقه «من و فرزندم» را جمعه‌ها ساعت ۱۰ پخش می‌کند.

چالش‌های تربیتی کودکان و نوجوانان محور این مسابقه خانوادگی است.

پخش نقاشی‌های بینندگان خردسال شبکه پویا در برنامه «نقاشی نقاشی»

این برنامه هر روز ساعت ۱۱ روی آنتن می‌رود.

پروفسور امشب و فردا شب از ساعت ۲۴ تا ۶ بامداد از شبکه تماشا پخش می‌شود.

این مجموعه داستان یک پزشک متخصص کالبد شناسی است که در انجام تحقیقات جنایی با پلیس همکاری می‌کند.