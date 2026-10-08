پخش زنده
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شبکه دو «ابوالعبد» را امروز و فردا حوالی ساعت ۱۷ پخش میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این مستند به بررسی زندگی و نقش کلیدی شهید اسماعیل هنیه در تاریخ فلسطین میپردازد.
رادیو تهران مسابقه «من و فرزندم» را جمعهها ساعت ۱۰ پخش میکند.
چالشهای تربیتی کودکان و نوجوانان محور این مسابقه خانوادگی است.
پخش نقاشیهای بینندگان خردسال شبکه پویا در برنامه «نقاشی نقاشی»
این برنامه هر روز ساعت ۱۱ روی آنتن میرود.
پروفسور امشب و فردا شب از ساعت ۲۴ تا ۶ بامداد از شبکه تماشا پخش میشود.
این مجموعه داستان یک پزشک متخصص کالبد شناسی است که در انجام تحقیقات جنایی با پلیس همکاری میکند.