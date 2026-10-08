

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اورژانس کاشان گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه پراید و با سواری پژو پارس در جاده کامو به قهرود، محدوده گردنه قهرود، یک خانم حدود ۵۰ ساله بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان باخت.

مهرداد فرزندی پور افزود: دو نفر از سرنشینان خودرو‌ها در این حادثه مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

وی گفت:رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به مسیر، حفظ فاصله ایمن و استفاده از کمربند ایمنی، به‌ویژه در جاده‌های کوهستانی و پرپیچ‌وخم، از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از حوادث رانندگی است.