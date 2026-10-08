به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان باذلیان اینکه سالانه در کشور ما نزدیک به ۱۰۰ همت صرف خرید و انجام بازی های رایانه ای می‌شود گفت: حدود ۹۰ درصد از این بازی ها خارجی هستند و تنها ۱۰ درصد این بازی ها را داخلی ها به خود اختصاص داده اند که نیازمند است توجه ویژه در جهت تولیدات داخلی این نوع بازی ها در کشورمان انجام گردد.

سیدمهدی سیدین نیا در هفتمین جلسه شورای راهبردی توسعه صنعت بازی های رایانه ای استان اصفهان که با حضور متولیان و تولید کنندگان این بازی ها برگزار شد افزود: توجه به تولیدات داخلی این نوع بازی ها بسیار حائز اهمیت است و در جلسات گذشته این شورا به بررسی چالش ها و نقاط قوت و ضعف ها پرداخته شده است که توانسته ایم تا حدودی به شرایط بهتری نسبت به گذشته برسیم و بتوانیم تولیدات موثر و بهتری داشته باشیم.

سیدین نیا در ادامه گفت: ارائه گزارش آخرین آمار و اطلاعات تحلیلی وضعیت بازی های رایانه ای کشور با حضور متولیان و تولید کنندگان داخلی این نوع بازی ها از مهترین مباحث این نشست بود که مهمترین آنها بررسی راهکارهایی در جهت تشویق تولیدکنندگان و مرتفع کردن مشکلات مالی آنها بود.

وی در ادامه گفت: تولیدات بازی های رایانه ای داخلی و ایرانی نیازمند توجه همه دستگاه هاست که در این بین توجه به مباحث اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و هویت ملی و تاریخی این نوع بازی ها باید بیش‌از از گذشته مورد توجه سازندگان داخلی آن قرار بگیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در ادامه و با اشاره به اینکه توجه به بازی های رایانه ای داخلی نسبت به گذشته بهتر شده است و در حال حاضر دانشگاه اصفهان در مقطع کارشناسی رشته تولید بازی های رایانه ای داخلی را به رشته های تحصیلی اضافه کرده است که از سال تحصیلی جدید دانشجویان و علاقمندان به این رشته در حال تحصیل هستند.

رئیس مرکز کودک و نوجوان سازمان صداوسیما هم که در این جلسه حضور داشت گفت: صنعت بازی های رایانه ای ایرانی در کنار تولیدات پویانمایی و آثار مختلف در این حوزه در صداوسیمای کشور و به خصوص مراکز استان ها نسبت به گذشته با شتاب و رشد دوچندانی در حال تهیه و تولید است.

محمدصادق باطنی در ادامه افزود: استانداردسازی در کنار هویت بخشی ملی و ایرانی به کودکان و نوجوانان جزو مهمترین مواردی است که در سال های اخیر در تولید بازی های داخلی و ایرانی در صداوسیما به آن پرداخته شده و مورد توجه تولیدکنندگان قرار گرفته است.

باطنی در ادامه گفت: تمام تلاش سازمان صداوسیما و به خصوص مرکز کودک و نوجوان این سازمان حمایت بی دریغ و کامل از سازندگان و تولیدکنندگان آثار ایرانی در بخش های پویانمایی، و بازی های رایانه ای داخلی است تا ظرفیت های این حوزه بیشتر به نشان داده شود.

وی در ادامه و با اشاره به تلاش سازمان صداوسیما در حوزه بازی های رایانه افزود: در حال حاضر ما در شبکه امید روزانه ۲ ساعت انجام بازی های رایانه ایرانی و داخلی را داریم و در تلوبیون هم به صورت ۲۴ ساعته بخشی تحت عنوان بازی های رایانه ای داخلی و ایرانی با حضور نوجوانان انجام می‌شود.

مدیر مرکز کودک و نوجوان سازمان صداوسیما کشور در پایان گفت: بخش بازی های رایانه ای سیما یکی از پرمخاطب ترین بخش ها بوده که با استقبال زیاد علاقمندان نسل جدید از نونهالان و نوجوانان قرار گرفته که بنا شده با برنامه ریزی ها نقاط قوت و چالش ها، ارزیابی و بررسی شود تا در صورت امکان یک شبکه اختصاصی هم در تلویزیون برای این بازی ها ایجاد نماییم.

استاندار اصفهان هم در این نشست گفت: هر تولید کننده که در ساخت بازی های رایانه ای داخلی دچار مشکل و چالش هست می‌تواند روی کمک استانداری و مدیران استانی اصفهان حساب کند و ما با تمام تلاش و توان از آنها حمایت خواهیم کرد.

مهدی جمالی نژاد در ادامه افزود: استان اصفهان همواره در همه حوزه ها پیشقدم، فعال و اثرگذار بوده است و مطمنا در این حوزه هم می‌تواند خیلی قوی ورود کند و برای کشور تاثیرگذار باشد.

جمالی نژاد در ادامه و با توجه به ظرفیت تولید این نوع بازی ها برای نسل جدید هم گفت: باید هویت فرهنگی و معنوی استان اصفهان که واقعا در دنیا زبانزد است در این بازی ها به کار گرفته شود.

وی در پایان افزود: استان اصفهان با ظرفیت های کم نظیری که در حوزه های مختلف اعم از گردشگری، صنعتی، تاریخی و دانش بنیان دارد می‌تواند در تولید بازی های رایانه ای داخلی و ایرانی هم با وجود نخبگان اثرگذار و دانشگاه های فعال و برتر در کشور هم استان پیشرو و پیشتاز باشد و مطمنا با تلاش و همت همه متولیان این حوزه در کنار تولیدکنندگان آن در این حوزه هم موفق خواهیم بود.