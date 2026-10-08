در گرامیداشت هفته فراجا، از خانواده‌های کارکنان پلیس راهور، رانندگان نمونه و پیشگامان رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در آذربایجان غربی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در مراسمی ویژه جهت تجلیل از خانواده‌های کارکنان پلیس راهور و رانندگان نمونه، رئیس پلیس راهور استان آذربایجان غربی، سرهنگ‌حاتم ابراهیمی، ضمن ارج نهادن به تلاش‌های بی‌وقفه نیرو‌های انتظامی، بر نقش حیاتی نظم در جاده‌های استان تأکید کرد.

سرهنگ‌حاتم ابراهیمی در این مراسم با اشاره به نقش حامیان نیرو‌های انتظامی در کنار خط مقدم، ضمن قدردانی از خانواده‌های پلیس راهور، اظهار داشت: «خانواده‌های همکاران ما، ستون‌های پایداری هستند که با حمایت‌های خود، مسیر خدمت‌رسانی به جامعه را هموار می‌کنند.»

وی در ادامه با پرداختن به عملکرد عملیاتی نیرو‌ها گفت: «همکاران ما در بدنه پلیس راهور، فارغ از محدودیت‌های زمانی و شرایط جوی و جغرافیایی دشوار استان، شبانه‌روز با هدف صیانت از جان و مال شهروندان در جاده‌ها مستقر هستند. ایستادگی این نیرو‌ها در برابر چالش‌های پیش رو، نشان‌دهنده تعهد عمیق آنها به وظیفه‌شناسی و مسئولیت‌پذیری در قبال مردم است.»

ابراهیمی همچنین با تقدیر از رانندگان بدون تخلف، خاطرنشان کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تنها یک الزام قانونی نیست، بلکه نشان‌دهنده فرهنگ مدنی و احترام به حیات انسان‌هاست. ما از رانندگانی که با رعایت قوانین، در کاهش نرخ تصادفات و ارتقای ایمنی جاده‌ها سهیم هستند، قدردانی می‌کنیم.