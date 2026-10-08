عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت تولید داخلی گفت: ظرفیت تولید بسیاری از کالا‌های مورد نیاز کشور در داخل وجود دارد و با مدیریت و کاهش وابستگی به واردات و حرکت به سمت توسعه صادرات، می‌توان تاب‌آوری اقتصاد در برابر فشار‌های خارجی را افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهرداد لاهوتی با بیان اینکه تقویت تولید و رشد اقتصادی می‌تواند در شرایط فعلی برای کشور بازدارندگی ایجاد کند، گفت: تولید یکی از اجزای اقتصاد است و اگر بخواهیم اقتصاد کشور را به درستی سامان دهیم، باید به بخش تولید توجه جدی داشته باشیم، در غیر این صورت مشکلات اقتصادی کشور افزایش خواهد یافت.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حتی در شرایط جنگی کشور موجود بسیاری از کالا‌ها امکان تولید در داخل کشور را دارند، گفت:در شرایط محاصره دریایی و محدودیت‌های ایجادشده، نیاز به واردات کالا‌های اساسی موجب افزایش قیمت این کالا‌ها شد؛ چراکه کالا‌هایی که امکان واردات آنها از مسیر جنوب وجود داشت، ناچار شدیم از مسیر‌های دیگر وارد کنیم که طبیعتاً این موضوع هزینه واردات و به تبع آن قیمت بسیاری از کالا‌ها را افزایش داد. به اعتقاد بنده ظرفیت تولید بسیاری از کالا‌ها در کشور وجود دارد، لذا باید تولید داخلی را تقویت کنیم و نیاز به واردات را مدیریت و کاهش دهیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس باید اقتصاد کشور را تقویت کنیم، تصریح کرد: هر میزان کالایی که امکان تولید آن در داخل کشور وجود دارد، باید در داخل تولید شود. علاوه بر آن، باید نگاه به واردات در کشور کاهش پیدا کند و نگاه به صادرات افزایش یابد؛ چراکه این رویکرد می‌تواند کشور را مقاوم‌تر کند.

وی با بیان اینکه در اوایل انقلاب و دوران هشت سال دفاع مقدس حتی سیم‌خاردار را نیز وارد می‌کردیم، اما امروز توان دفاعی کشور به جایی رسیده که نه تنها در بسیاری از حوزه‌ها نیاز به واردات نداریم، بلکه در برخی موارد امکان صادرات تجهیزات و محصولات دفاعی نیز وجود دارد، اظهار کرد: اگر در حوزه دفاعی و نظامی نیازمند واردات بخشی از تجهیزات و کالا‌های مورد نیاز خود بودیم، طبیعتاً نمی‌توانستیم در برابر دشمن ایستادگی کنیم و این ایستادگی را تداوم بخشیم؛ بنابراین همان‌گونه که در حوزه دفاعی به توان داخلی و کاهش وابستگی به واردات رسیدیم، باید این رویکرد را در حوزه اقتصادی و تولید نیز دنبال کنیم.