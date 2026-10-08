مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: ظرفیت تولید سالانه نهال در استان حدود ۳.۵ میلیون اصله است و طی سال‌های اجرای طرح، بیش از ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار اصله نهال در استان تولید شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با اشاره به اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت در کشور گفت: این طرح از سال ۱۴۰۱ وارد مرحله اجرایی شد و استان زنجان نیز متناسب با سهم تعیین‌شده، برنامه تولید و کاشت نهال را در دستور کار قرار داد.

حسینی افزود: ظرفیت تولید سالانه نهال در استان حدود ۳.۵ میلیون اصله است و طی سال‌های اجرای طرح، بیش از ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار اصله نهال در استان تولید شده است.

وی گفت: استان زنجان با ثبت موفقیت بیش از ۹۳ تا ۹۴ درصد در تولید نهال، در زمره استان‌های برتر کشور قرار گرفته است که این موضوع بیانگر ظرفیت مناسب استان در تولید نهال استاندارد و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای توسعه پوشش گیاهی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان ادامه داد: از آغاز اجرای طرح تاکنون نزدیک به ۳ میلیون اصله نهال در عرصه‌های مختلف استان کاشته شده است و برنامه‌های کاشت و توسعه پوشش گیاهی همچنان در چارچوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده دنبال می‌شود.

تأکید بر کاشت گونه‌های بومی و سازگار با شرایط اقلیمی

حسینی با تأکید بر اینکه توسعه پوشش گیاهی باید متناسب با ظرفیت اکولوژیکی هر منطقه انجام شود، گفت: در اجرای برنامه‌های نهال‌کاری، انتخاب گونه‌های سازگار با شرایط اقلیمی، خاک و منابع آبی هر منطقه اهمیت ویژه‌ای دارد و رویکرد استان بر استفاده از گونه‌های بومی و مقاوم به تنش‌های محیطی، به‌ویژه خشکی و کم‌آبی، استوار است.

وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای طرح‌های درختکاری صرفاً افزایش آمار کاشت نیست، بلکه باید به ایجاد پوشش گیاهی پایدار، افزایش ضریب ماندگاری نهال‌ها، احیای عرصه‌های تخریب‌شده و تقویت تاب‌آوری اکولوژیکی سرزمین منجر شود.

از درختکاری تا تقویت اقتصاد روستا

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی نهال‌کاری و زراعت چوب گفت: بخشی از نهال‌های تولیدی استان برای توسعه زراعت چوب و بخشی نیز برای ایجاد فضای سبز، تقویت باغات و کمک به اقتصاد و معیشت جوامع محلی اختصاص می‌یابد.

وی افزود: گونه‌هایی مانند گردو، بادام و سنجد علاوه بر نقش زیست‌محیطی، می‌توانند در تقویت اقتصاد خانوارهای روستایی مؤثر باشند و از این طریق، حفاظت از منابع طبیعی با منافع اقتصادی مردم پیوند بخورد.

حسینی تأکید کرد: هر طرحی که در روستا اجرا می‌شود، زمانی می‌تواند ماندگار باشد که علاوه بر اهداف محیط‌زیستی، با نیازها و معیشت مردم نیز همخوانی داشته باشد؛ به همین دلیل، نگاه اقتصادی و معیشتی به منابع طبیعی و ظرفیت‌های روستاها باید در کنار حفاظت از سرزمین دنبال شود.