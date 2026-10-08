به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در فهرست جدید قیمت محصولات ایران خودرو قیمت مصرف کننده در مقایسه با ارقام درج شده در جدول شهریور ۱۴۰۵ افزایش یافته است.

بیشترین افزایش مبلغ در فهرست جدید مربوط به آریسان ۲ دوگانه سوز بدون مالتی مدیا است. قیمت مصرف کننده این وانت با افزایش ۲۴۹ میلیون و ۷۸ هزار و ۹۰۰ تومانی، به یک میلیارد و ۸۲۱ میلیون تومان رسیده است. نسخه مجهز به مالتی مدیا نیز ۲۱۷ میلیون و ۷۸ هزار و ۹۰۰ تومان گران شده و اکنون یک میلیارد و ۸۴۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

در میان خودرو‌های سواری این جدول، پژو ۲۰۷ دستی TU۳ بیشترین افزایش مبلغ را تجربه کرده است. قیمت این خودرو از یک میلیارد و ۵۰۲ میلیون و ۲۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان در شهریور، به یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون و ۳۷۱ هزار تومان در مهر رسیده که افزایش ۲۳۸ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۱۰۰ تومانی را نشان می‌دهد.

سورن پلاس XU۷P نیز با افزایش ۱۹۵ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۸۰۰ تومانی، قیمت جدید یک میلیارد و ۷۲۵ میلیون و ۶۰۶ هزار و ۷۰۰ تومان را ثبت کرده است. افزایش قیمت نسخه دوگانه سوز با مخزن ۷۵ لیتری نیز ۱۲۳ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است.

این درحالیست که وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید اخیر خود از شرکت ایران خودرو گفت: این شرکت در سال گذشته و امسال، بیشترین میزان ارز را نسبت به سایر خودروسازان کشور دریافت کرده است و میانگین سرانه ارزی که بابت خودرو داده می‌شود، در این شرکت به ازای هر خودروی تولیدی از همه شرکت‌های دیگر بالاتر است.

سید محمد اتابک افزود: میزان تسهیلات دریافتی ایرانخودرو از بانک ها، بیشترین میزان تسهیلات نسبت به سایر شرکت‌ها بوده است و انتظار نداریم با هر اتفاق کوچکی در کشور، این شرکت اقدام به افزایش قیمت کند.