به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،کارشناس هواشناسی استان گفت: براساس خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی در ۴۸ ساعت آینده شرایط جوی در استان نسبتا پایدار و یکنواخت است و تا اوایل هفته آینده افزایش ابر در برخی ساعات رخ می‌دهد.

زارعی افزود: یکشنبه علاوه بر افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک، احتمال رعد و برق در پاره‌ای از نقاط وجود داد و به لحاظ دمایی نیز در ۲۴ ساعت آینده با تقویت پرارتفاع جنب حاره ادامه روند افزایش دما راانتظار داریم.

صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس خنکترین و روز گذشته بندان، دهسلم و طبس با بیشینه دمای ۳۹ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دمایی در مرکز استان هم بین ۳۳ و ۱۴ درجه سلسیوس ثبت شد.