دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی، در جریان سفر به آذربایجان شرقی، در دیدار با استاندار این استان درباره وضعیت کتابخانه‌های عمومی، ظرفیت‌های موجود و راهکار‌های ارتقای کیفیت خدمات کتابخانه‌ای،ضرورت بازطراحی و بهسازی کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آزاده نظربلند؛ دبیرکل نهاد، در جریان سفر به استان آذربایجان شرقی، با همراهی جمعی از مدیران ارشد نهاد، با بهرام سرمست؛ استاندار آذربایجان شرقی دیدار و درباره وضعیت کتابخانه‌های عمومی استان، ظرفیت‌های موجود و راهکار‌های ارتقای کیفیت خدمات کتابخانه‌ای، گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

نظربلند در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های موجود در آذربایجان شرقی، این استان را از جمله استان‌های موفق در حوزه کتابخانه‌های عمومی دانست و گفت: با توجه به زیرساخت‌های موجود در استان، لازم است موضوع بازطراحی و بهسازی کتابخانه‌ها با جدیت دنبال شود و کتابخانه‌های فرسوده در اولویت این طرح قرار گیرند.

وی با تأکید بر اینکه بازطراحی کتابخانه‌ها نباید به نوسازی ظاهری فضا محدود شود، افزود: فضای کتابخانه‌های عمومی باید متناسب با نیازها، سلایق و سبک زندگی روز جامعه بازطراحی و شاداب‌سازی شود تا کتابخانه‌ها بتوانند مخاطبان بیشتری را جذب کنند. از این منظر، توجه به ویژگی‌های مخاطبان هر منطقه و نیاز‌های آنها باید در طراحی و بازآفرینی فضا‌ها و منابع کتابخانه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

نظربلند همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی برای حمایت از کتابخانه‌های عمومی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها، مجموعه‌های اقتصادی، خیرین و سایر بخش‌های اجتماعی می‌تواند به توسعه و بهسازی فضا‌های کتابخانه‌ای و ارتقای کیفیت خدمات کمک کند.

در ادامه این دیدار، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، با تأکید بر ضرورت افزایش دسترسی مردم به خدمات کتابخانه‌ای، اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود تا علاقه‌مندان بتوانند در زمان‌های مناسب از فضا‌های مطالعه کتابخانه‌ها استفاده بیشتری داشته باشند و امکان فعالیت کتابخانه‌ها در روز‌های پنجشنبه و جمعه نیز در صورت فراهم بودن شرایط، مورد توجه قرار گیرد.

در این نشست همچنین گزارشی از روند رشد شاخص‌های کتابخانه‌ای استان ارائه شد. بر اساس این گزارش، در سال‌های اخیر تعداد کتابخانه‌ها، اعضا و منابع کتابخانه‌ای در آذربایجان شرقی افزایش یافته و روند رشد عضویت در کتابخانه‌های عمومی استان نیز ادامه داشته است.