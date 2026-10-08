وزیر آموزش و پرورش با هدف بررسی وضعیت آموزشی و پرورشی، کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی چند طرح عمرانی و آموزشی و افتتاح پروژه‌های آموزشی، وارد استان خراسان جنوبی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر علیرضا کاظمی صبح امروز (پنجشنبه ۱۶ مهر) وارد استان خراسان جنوبی شد و در بدو ورود مورد استقبال مسئولان استانی قرار گرفت.

کاظمی در این سفر ؛ در نشست شورای آموزش و پرورش استان حضور خواهد یافت و به شهرستان‌های مرزی نهبندان و درمیان نیز سفر می‌کند.

همچنین در این سفر، آیین آغاز عملیات اجرایی مجتمع آموزشی و پرورشی دارالفنون بیرجند با حضور مدیرعامل بانک پاسارگاد برگزار خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه سفر خود با حضور در شهرستان نهبندان، در نشست شورای آموزش و پرورش مناطق مرزی شرکت می‌کند و از اردوگاه قندآب این شهرستان بازدید خواهد کرد.

آغاز عملیات احداث مجتمع آموزشی ۱۲ کلاسه در شهرستان نهبندان و بازدید از دو پروژه نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم در شهرستان درمیان نیز از دیگر برنامه‌های سفر وزیر آموزش و پرورش به خراسان جنوبی است.