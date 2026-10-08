نشست هم‌اندیشی نخبگان شهرستان بافق با حضور رئیس بنیاد نخبگان استان یزد در مرکز نوآوری و کارآفرینی بافقی‌نو برگزار و ظرفیت‌ها، تسهیلات و برنامه‌های حمایتی بنیاد نخبگان برای استعداد‌های برتر و نخبگان شهرستان تشریح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، نشست هم‌اندیشی نخبگان شهرستان بافق با حضور رئیس بنیاد نخبگان استان یزد در مرکز نوآوری و کارآفرینی بافقی‌نو برگزار و ظرفیت‌ها، تسهیلات و برنامه‌های حمایتی بنیاد نخبگان برای استعداد‌های برتر و نخبگان شهرستان تشریح شد.

صالحی‌وزیری رئیس بنیاد نخبگان استان یزد، در این نشست با اشاره به ضرورت حضور بنیاد در جمع نخبگان شهرستان‌ها گفت: هدف از برگزاری این نشست، معرفی تسهیلات و حمایت‌های بنیاد نخبگان و همچنین بررسی و پیگیری مطالبات نخبگان شهرستان بافق است.

وی افزود: یکی از وظایف بنیاد نخبگان، حضور در جمع‌های نخبگانی و تبیین ظرفیت‌ها و حمایت‌های موجود است تا نخبگان و استعداد‌های برتر بتوانند از حداکثر امکانات و فرصت‌هایی که دولت برای این قشر فراهم کرده است، بهره‌مند شوند.

رئیس بنیاد نخبگان استان یزد با بیان اینکه امکانات و حمایت‌های موجود محدود است، اظهار داشت: تلاش می‌کنیم این ظرفیت‌ها به جامعه هدف اصلی خود اختصاص یابد و در همین راستا، حضور در شهرستان‌های استان و ارتباط مستقیم با نخبگان در دستور کار بنیاد قرار دارد.

صالحی‌وزیری ادامه داد: بر اساس شیوه‌نامه‌های بنیاد نخبگان، حمایت‌ها در سه سطح ارائه می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها حمایت از نخبگان برای تجاری‌سازی ایده‌ها و دستاورد‌های علمی و فناورانه است و این حمایت‌ها در قالب طرح‌های مختلف پژوهشی بنیاد ارائه می‌شود.

وی، جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی و معرفی آنان به بخش خصوصی را از دیگر برنامه‌های بنیاد نخبگان عنوان کرد و گفت: این اقدامات می‌تواند به حفظ اشتغال نخبگان و همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای آنان در منطقه بومی خود منجر شود.

رئیس بنیاد نخبگان استان یزد با اشاره به برگزاری سالانه فراخوان‌های بنیاد افزود: نخبگان و استعداد‌های برتر می‌توانند با ثبت‌نام در این فراخوان‌ها، از فرصت‌ها و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

دهقان‌زاده مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی بافقی‌نو نیز در این نشست گفت: برگزاری نشست هم‌اندیشی با نخبگان شهرستان بافق در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های مرکز و با هدف ایجاد ارتباط میان جامعه نخبگانی شهرستان و بنیاد نخبگان انجام شد.

وی افزود: پس از انتشار فراخوان از سوی مرکز نوآوری و کارآفرینی بافقی‌نو، استقبال مناسبی از این برنامه صورت گرفت و حدود ۳۰ تا ۳۵ نفر از نخبگان و استعداد‌های برتر شهرستان در این نشست حضور یافتند.

دهقان‌زاده هدف اصلی این نشست را آشنایی نخبگان با شرایط، ظرفیت‌ها و برنامه‌های حمایتی بنیاد نخبگان عنوان کرد و گفت: در این نشست، رئیس بنیاد نخبگان استان یزد توضیحات لازم درباره حمایت‌ها و تسهیلات بنیاد ارائه کرد و شرکت‌کنندگان نیز پرسش‌ها و مطالبات خود را مطرح و پاسخ‌های لازم را دریافت کردند.

این نشست با تأکید بر تداوم ارتباط میان نخبگان شهرستان بافق و بنیاد نخبگان استان یزد و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حمایت از ایده‌ها، اشتغال و فعالیت‌های علمی و فناورانه نخبگان برگزار شد.