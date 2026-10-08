مسابقات کشتی فرنگی پیشکسوتان قهرمانی جهان در اردن ادامه یافت و نمایندگان کشورمان در روز دوم موفق به کسب دو نشان نقره و یک برنز شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کشتی فرنگی پیشکسوتان قهرمانی جهان در اردن برگزار می شود و نمایندگان کشورمان در روز دوم (۱۵ مهرماه) به مصاف حریفان خود رفتند که در پایان این روز، نمایندگان ایران موفق به کسب سه مدال دیگر شدند.

نتایج کشتی‌کاران کشورمان در روز دوم به شرح زیر است:

گروه C:

محمود رضا فولادوند (مقام دوم - مدال نقره)

گروه D:

بهاالدین کریم زاده (مقام دوم - مدال نقره)

جوهرعلی پرویزی (مقام سوم - مدال برنز)

رقابت‌های کشتی فرنگی پیشکسوتان قهرمانی جهان از روز گذشته در اردن آغاز شد و ملی‌پوشان کشورمان در روز نخست به مصاف حریفان خود رفتند که در پایان مسابقات روز نخست، نمایندگان ایران موفق به کسب سه مدال رنگارنگ شدند.

نتایج کشتی‌کاران کشورمان در روز نخست به شرح زیر است:

گروه B:

۱۳۰ کیلوگرم: میثم لشگری (مقام اول - مدال طلا)

۱۰۰ کیلوگرم: داود هدواوند (مقام سوم - مدال برنز)

گروه E:

۸۸ کیلوگرم: علیرضا طالبیان (مقام سوم - مدال برنز)