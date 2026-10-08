نامزد‌های رشته‌های مختلف بخش مسابقه فیلم‌های بلند سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان معرفی شدند.

معرفی نامزد‌های پروانه زرین آثار بلند جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان

معرفی نامزد‌های پروانه زرین آثار بلند جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما هیئت داوران این دوره از جشنواره پس از بازبینی ۱۵ فیلم بلند سینمایی بخش مسابقه سینمای ایران، نامزدهای دریافت پروانه زرین این رویداد سینمایی را اعلام کردند:

نامزدهای دریافت پروانه زرین بهترین پویانمایی

فیلم «نگهبانان خورشید» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی

فیلم «ورکانا» به کارگردانی سیدمیثم سجادی

نامزدهای دریافت پروانه زرین بهترین بازیگر کودک

همایون برزگر برای فیلم «عروس چشمه»

امیررضا محمدی سلیمانی برای فیلم «کوچ»

سوفیا هادی برای فیلم «من جاسوزنی نیستم»

نامزدهای دریافت پروانه زرین بهترین بازیگر نوجوان

دانیال جعفری برای فیلم «عروس چشمه»

آراد علیخانی برای فیلم «دو تفنگدار»

آریا محمدپور برای فیلم «دو تفنگدار»

آرسین معاف‌پوریان برای فیلم «عروس چشمه»

نامزدهای دریافت پروانه زرین بهترین دستاورد فنی

حسن ایوبی برای تدوین فیلم «شوتینگا»

امیر ولی‌خانی و رضا محمودیان برای جلوه‌های بصری فیلم «شوتینگا»

داود رحمانی برای فیلمبرداری فیلم «کوچ»

نوید فرح‌مرزی برای چهره‌پردازی فیلم «شوتینگا»

پیمان محمدی برای طراحی صحنه فیلم «کوچ»

نامزدهای دریافت پروانه زرین بهترین کارگردانی

محمد اسفندیاری برای فیلم «کوچ»

آرش معیریان برای فیلم «شوتینگا»

فریدون نجفی برای فیلم «عروس چشمه»

احمد درویشعلی‌پور برای فیلم «عموی بچه‌ها»

نامزدهای دریافت پروانه زرین بهترین فیلم

امیر رحیم‌زاده برای فیلم «شوتینگا»

مهدی مطهر برای فیلم «کوچ»

فریدون نجفی برای فیلم «عروس چشمه»

۵ اثر که بیشترین رای داوران کودک و نوجوان را کسب کرده است (بر اساس حروف الفبا):

فیلم «شوتینگا» به تهیه‌کنندگی امیر رحیم‌زاده و کارگردانی آرش معیریان

فیلم «عموی بچه‌ها» به تهیه‌کنندگی علی قائم مقامی و کارگردانی احمد درویشعلی‌پور

فیلم «کوچ» به تهیه‌کنندگی مهدی مطهر و کارگردانی محمد اسفندیاری

فیلم «ورکانا» به تهیه‌کنندگی سیدمحمدعلی داودی مازندرانی و کارگردانی سیدمیثم سجادی

فیلم «یکی میاد دنبالم» به تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری و کارگردانی سیدجواد هاشمی

مراسم اختتامیه جشنواره، عصر امروز پنجشنبه ۱۶ مهر و همزمان با روز جهانی کودک در خانه جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان برگزار می شود.