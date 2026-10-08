رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، از اجرای طرح سنجش و غربالگری نوآموزان ۴ و ۵ ساله به‌صورت آزمایشی در چند استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف شناسایی زودهنگام مشکلات و انجام مداخلات به‌هنگام در حال اجراست.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سالار قاسمی درباره اجرای سنجش آمادگی نوآموزان برای ورود به مدرسه از چهار سالگی گفت : تکلیف قانونی سازمان آموزش و پرورش استثنایی، سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه است که در سال گذشته حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نوآموز ۶ سال تمام مورد سنجش قرار گرفتند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی افزود: با توجه به شکل‌گیری سازمان تعلیم و تربیت کودک و بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان دو مجموعه منعقد شده است، مقرر شد علاوه بر سنجش نوآموزان بدو ورود، غربالگری از سنین پایین‌تر نیز برای شناسایی زودهنگام مسائل و انجام مداخلات به‌هنگام و اقدامات پیشگیرانه انجام شود.

وی گفت: اکنون این طرح برای همه نوآموزان ۴ و ۵ ساله اجرا نمی‌شود و چند استان به‌عنوان مرکز انتخاب شده‌اند و فرایند اجرای طرح در این استان‌ها در حال انجام است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ابراز امیدواری کرد با تکمیل و ارزیابی فرایند اجرای پایلوت، در سال‌های آینده امکان سنجش و غربالگری همه نوآموزان ۴، ۵ و ۶ ساله فراهم شود.