کارشناس هواشناسی مازندران از تشدید ناپایداری‌های جوی و رگبار و رعدوبرق نسبتاً شدید از اواسط شنبه۱۸ مهرماه تا اواسط یکشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی از تداوم رگبار‌های پراکنده در مازندران طی امروز و فردا و تشدید ناپایداری‌های جوی از اواسط شنبه خبر داد.

تاکامی گفت: امامزاده عبدالله آمل و شیاده بندپی بابل با ۳۴ و ۳۳ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین مناطق استان بودند و بلده نیز با کمینه دمای ۹ درجه بالای صفر، خنک‌ترین نقطه استان در صبح امروز ثبت شد.

وی افزود: امروز و فردا، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، رگبار‌های پراکنده در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و صبح شنبه نیز احتمال رگبار پراکنده وجود دارد.

کارشناس هواشناسی مازندران گفت: از اواسط روز شنبه بر میزان ناپایداری‌ها افزوده می‌شود و تا اواسط روز یکشنبه، به تناوب شاهد رگبار، رعدوبرق نسبتاً شدید و کاهش دما در استان خواهیم بود.

تاکامی افزود: در این مدت احتمال جاری شدن روان‌آب، آبگرفتگی معابر عمومی و زیرگذرها، وقوع صاعقه و لغزندگی جاده‌ها و همچنین احتمال سقوط سنگ در محور‌های کوهستانی وجود دارد و لازم است جوانب احتیاط رعایت شود.

وی گفت: از بعدازظهر یکشنبه با خروج تدریجی سامانه بارشی، جو استان پایدار می‌شود و برای روز دوشنبه افزایش دما در سطح استان پیش‌بینی شده است.

کارشناس هواشناسی مازندران همچنین افزود: دریای خزر در ۲۴ ساعت آینده موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.