به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، معاون عمرانی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه با خام فروشی مواد معدنی نمی‌توان اشتغال پایدار ایجاد کرد گفت: فرآوری قیر طبیعی و ایجاد ارزش بیشتر، یک راهکار بسیار مناسب برای ایجاد اشتغال پایدار در سطح استان است و همه باید کمک کنیم که این طرح عملیاتی شود.

طهماسب نجفی افزود: بخش مهمی از معادن قیر طبیعی کشف شده کشور در شهرستان گیلانغرب واقع شده است که متاسفانه این منابع ارزشمند، خام فروشی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه با خام فروشی مواد معدنی نمی‌توان اشتغال پایدار ایجاد کرد؛ گفت: فرآوری قیر طبیعی و ایجاد ارزش بیشتر، یک راهکار بسیار مناسب برای ایجاد اشتغال پایدار در استان است و همه باید کمک کنیم که این طرح عملیاتی شود.