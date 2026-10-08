از کشف و توقیف سوخت قاچاق و مواد مخدر در مبارکه تا تقدیر از ماموران نیروی انتظامی گلپایگان را در این بسته خبری بخوانید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پنج هزار لیتر سوخت قاچاق در مبارکه کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه گفت: ماموران انتظامی شهرستان این میزان سوخت را در جریان بازرسی از دو دستگاه خودرو، کشف کردند.

سرهنگ مصطفی صادق زاده افزود: همچنین با تلاش پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان، یک باند توزیع مواد مخدر متلاشی و بیش از نیم تن انواع موادمخدر صنعتی و سنتی کشف و جمع آوری شد.

وی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی و روانه زندان شدند.

به مناسبت هفته نیروی انتظامی مردم حاضر در تجمعات شبانه در میدان امام خامنه‌ای گلپایگان با اهدای گل از ماموران نیروی انتظامی شهرستان گلپایگان تقدیر کردند.

در این مراسم از خانواده استوار یکم شهید حسین شعبانی از ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی هم که در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسید تقدیر شد.