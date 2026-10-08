به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانداری شهرستان سیریک اعلام کرد؛ احتمال شنیده شدن صدای انفجار، ناشی از عملیات فنی تا ساعت ۱۲ امروز پنجشنبه وجود دارد.

بر این اساس جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان نیست و مردم به شایعات توجه نکنند.

صبح امروز در مناطقی از شهرستان سیریک صدای انفجار شنیده شده بود.

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