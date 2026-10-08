به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، محمد اکبرزاده با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و اجرای مرحله اول برنامه زنگ مهر رضوی در استان، گفت: با مشارکت خیرین و همکاری‌های گسترده، بیش از ۸۰۰ بسته لوازم تحریر با کیفیت بالا در اختیار دانش‌آموزان نیازمند قرار گرفت تا مشکلات اقتصادی، مانعی در برابر تحصیل فرزندان این استان نباشد.

وی افزود: تعداد ۳۲۶ بسته لوازم و تحریر به ارزش هر بسته ۱۹ میلیون ریال و ارزش کامل به مبلغ ۶ میلیارد و ۱۹۴ میلیون ریال با مساعدت آستان و قدس رضوی تهیه و بین دانش آموزان استان توزیع گردید.

وی افزود: از این تعداد ابتدایی پسرانه ۱۱۱، ابتدایی دخترانه ۱۲۳، متوسط پسرانه ۳۴، متوسط دخترانه ۵۸ بسته توزیع که از ویژگی‌های این دفاتر چاپ تصاویر شهدای‌های جنگ رمضان است که تاثیر فرهنگی خوبی دارد.

اکبرزاده اظهار کرد: علاوه بر این با مساعدت خیری از تهران تعداد ۵۷۹ بسته لوازم تحریر تهیه و در اختیار دانش آموزان مدارس ابتدایی استان قرار گرفت تا کمکی در راستای تحصیل بهتر دانش آموزان و کاهش مشکلات دانش آموزان استان خراسان شمالی باشد.