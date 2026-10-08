پخش زنده
امروز: -
فراگیران مرکز آموزش مالک اشتر اراک با ورزش صبحگاهی و مسابقات طناب کشی، فرارسیدن هفته فراجا را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت هفته فراجا مجتمع مسکونی ۱۲ واحدی شهر مامونیه افتتاح شد.
---------
به همین مناسبت فراگیران مرکز اموزش مالک اشتر اراک با ورزش صبحگاهی و مسابقات طناب کشی این هفته را گرامی داشتند.
---------
در جلسه شورای اداری خمین فرماندار با تاکید بر لزوم وفاق، همدلی و همافزایی بین مسئولان و مردم، رضایتمندی مردمی را مهمترین ماموریت دستگاههای اداری دانست وگفت: وفاق و همدلی مسئولان و مردم، رمز عبور از شرایط خاص و حساس کنونی است. براتی زاده با اشاره به وضعیت تامین اقلام اساسی، افزود: در تامین اقلام اساسی مشکلی نیست، اما با توجه به بالا بودن قیمتها باید کمیته بازار و اتاق اصناف در این راستا تلاش مضاعفی به کار گیرد.
---------
همچنین در مراسمی از خیرین امنیت ساز شهرستان زرندیه تجلیل شد.
---------
به مناسبت هفته فراجا مسابقات دوچرخه سواری با حضور همیاران پلیس و دانش آموزان در اراک برگزار شد.