به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، در نشست وبیناری دیپلماسی اقتصادی با استان قزوین، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان گفت: این توانمندی‌ها می‌تواند مبنای شکل‌گیری ارتباط هدفمند با ظرفیت‌های اقتصادی استان‌های چین و آغاز همکاری‌های مشترک باشد.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی با اشاره به تولیدات کشاورزی، فناوری، ماشین‌آلات و ظرفیت‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری استان افزود: با معرفی درست به طرف چینی و شناسایی دقیق طرف‌های متناظر می‌توان این قابلیت‌ها را به همکاری‌های عملیاتی تبدیل کرد.

وی تأکید کرد: سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین آمادگی دارد در زمینه برقراری ارتباط، ایجاد هماهنگی و هدایت مجموعه‌های اقتصادی استان، پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

قزوین آماده جذب سرمایه‌گذاران چینی در پروژه‌های زیرساختی

استاندار هم گفت: قزوین با دارا بودن ۱۰ درصد صنایع کوچک، متوسط و بزرگ کشور، چهارمین استان صنعتی کشور است و بخش قابل توجهی از شوینده‌ها، شیرخشک و صنایع غذایی کشور را تولید می‌کند.

محمد نوذری با برشمردن صنایع غذایی و تبدیلی، کشاورزی، شیشه و سرامیک، صنایع شوینده، بهداشتی و شیمیایی، خودرو و قطعه‌سازی، کشاورزی هوشمند و گلخانه‌ای و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور افزود: تجربه توسعه مناسبات اقتصادی با روسیه و عراق نشان داده که قزوین ظرفیت قابل توجهی برای حضور در بازار‌های بین‌المللی دارد.

وی از آمادگی استان برای جذب سرمایه‌گذاران چینی خبر داد و گفت: قزوین ظرفیت‌های مناسبی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی به‌ویژه در صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌های جدید دارد که انعقاد تفاهم‌نامه ایجاد نخستین شهرک صنعتی غیردولتی استان در تاکستان با رویکرد جذب سرمایه خارجی و استقرار صنایع پیشرو از جمله آنهاست.

استاندار ظرفیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، آب و لجستیک را از محور‌های قابل همکاری با سرمایه‌گذاران چینی دانست و گفت: مذاکراتی نیز با تعدادی از سرمایه‌گذاران چینی در قزوین و تهران انجام شده است.

نوذری همچنین اظهار داشت: قزوین آمادگی دارد با محوریت اتاق بازرگانی در نمایشگاه‌های تخصصی چین حضور یابد و همچنین یک هیأت تجاری و اقتصادی برای معرفی ظرفیت‌های استان و مذاکره با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران این کشور به چین اعزام کند.

وی با استقبال از پیشنهاد توسعه روابط میان قزوین و یکی از استان‌های چین در قالب خواهرخواندگی تصریح کرد: ظرفیت دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نیز فرصت دیگری برای گسترش مناسبات است.