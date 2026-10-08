به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا ظفرقندی روز پنجشنبه در آیین افتتاح و بهره برداری از نخستین مرکز دانشگاهی جامع سرطان کودکان در بیمارستان کودکان حکیم گفت: هیچ نقطه نقص یا خللی در این مجموعه بزرگ در ارائه مجموعه این کار‌ها چه به لحاظ لجستیک و از آن مهم‌تر به لحاظ نیروی انسانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: این جایگاه، حاصل یک اتفاق ناگهانی نیست؛ پشت آن سال‌ها تلاش علمی، آموزشی، پژوهشی و درمانی قرار دارد. اساتید و پزشکان بزرگی سال‌ها در این حوزه کار کرده‌اند، نسل‌های مختلفی از متخصصان را تربیت کرده‌اند و مجموعه‌هایی را شکل داده‌اند که امروز توان ارائه خدمات پیچیده و تخصصی سرطان را در کشور دارند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه همه دست به دست هم داده‌ایم تا بتوانیم به مردم خدمت کنیم، خاطرنشان کرد: تا آنجا که در توان داریم، درد‌ها و نیاز‌های مردم را بشناسیم و برای برطرف کردن آنها قدم برداریم.

ظفرقندی گفت: به نظر من، هیچ لحظه‌ای باشکوه‌تر از این نیست که امروز، هم‌زمان با روز جهانی کودک، شاهد دیدار یک کودک مبتلا به سرطان و خانواده‌اش با معاون اول رئیس جمهور باشیم و ببینیم که مادر این کودک از روند درمان و بهبود فرزندش اظهار رضایت می‌کند.

وی ادامه داد: چه لحظه‌ای برای یک پزشک، برای یک مجموعه درمانی و برای همه کسانی که در این مسیر تلاش کرده‌اند، ارزشمندتر از این است که مادری بگوید: «بچه من خوب شده است.» وقتی یک مادر از پزشک فرزندش تشکر می‌کند و با رضایت و آرامش از درمان فرزندش سخن می‌گوید، به نظر من این همان چیزی است که از همه این تلاش‌ها باقی می‌ماند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه در حوزه پزشکی این افتخار بزرگ را داریم که حرفه‌مان با آموزش و تربیت نسل‌های بعدی همراه است، افزود: پزشکی فقط درمان یک بیمار نیست؛ ترکیبی از دانش، آموزش، تجربه، اخلاق و خدمت است. این مجموعه وقتی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود، می‌تواند برای سال‌های طولانی به مردم خدمت کند.

ظفرقندی گفت: این شاید یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های حرفه پزشکی باشد؛ اینکه یک استاد فقط چند بیمار را درمان نمی‌کند، بلکه اگر دانش و تجربه خود را به نسل بعد منتقل کند، شاگردان او می‌توانند هزاران و حتی میلیون‌ها بیمار را در طول سال‌های آینده درمان کنند. بنابراین، آنچه امروز در این مجموعه می‌بینیم، حاصل یک روز و یک پروژه نیست. پشت آن سال‌ها آموزش، تلاش، تجربه، فداکاری و انتقال دانش قرار دارد.

وزیر بهداشت ادامه داد: ما باید بتوانیم از این‌که دانش، تجربه و توانایی خود را در خدمت مردم کشورمان قرار می‌دهیم، احساس افتخار کنیم و همان‌گونه که شاعر می‌گوید: «چو ایران نباشد، تن من مباد» این جمله فقط یک شعر نیست؛ بیان یک احساس عمیق است. اگر قرار است دانش و توان ما ارزشی داشته باشد، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های آن این است که بتوانیم با آن به مردم سرزمین خود خدمت کنیم.

تلاش برای مرجعیت علمی در حوزه آموزش و تربیت متخصصان سرطان کودکان در کنار درمان

وزیر بهداشت گفت: وقتی با یک کودک مبتلا به سرطان مواجه هستیم، فقط با یک بیمار روبه‌رو نیستیم؛ با یک کودک، یک خانواده و مجموعه‌ای از نگرانی‌ها و امید‌ها مواجهیم بنابراین هر قدمی که برای ارتقای تشخیص، درمان و مراقبت از این کودکان برداشته می‌شود، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای بازگرداندن یک زندگی به مسیر طبیعی خود است.

وی ادامه داد: امیدوارم این مرکز بتواند نه‌تنها در درمان بیماران، بلکه در آموزش، پژوهش و تربیت نسل آینده متخصصان سرطان کودکان نیز به یک مرکز مرجع و اثرگذار در کشور تبدیل شود.

وزیر بهد اشت خاطرنشان کرد: امروز می‌توانیم با افتخار بگوییم که یک کار بزرگ انجام شده است؛ کاری که ثمره آن، سال‌های سال در سلامت کودکان این سرزمین دیده می‌شود.

ظفرقندی افزود: امروز در بسیاری از سرطان‌های کودکان، به‌ویژه در مراکز پیشرفته، شاهد بقا و درمان موفق با نرخ‌های بسیار بالا هستیم؛ به‌گونه‌ای که در برخی از این بیماری‌ها، میزان بقای پنج‌ساله به بیش از ۸۵ درصد می‌رسد این عدد فقط یک آمار پزشکی نیست؛ پشت این عدد، نجات جان انسان‌ها و بازگرداندن کودکان به زندگی طبیعی قرار دارد. نجات جان یک انسان همیشه ارزشمند است، اما وقتی صحبت از یک کودک است، در واقع آینده یک انسان و آینده یک خانواده را نجات داده‌ایم.

وی گفت: سرطان کودکان علاوه بر اینکه کودک را درگیر می‌کند، خانواده را نیز از نظر روحی و روانی تحت فشار بسیار سنگینی قرار می‌دهد؛ بنابراین تلاش ما نباید فقط به مرحله درمان محدود شود. از همان ابتدا باید تلاش کنیم با افزایش سواد سلامت، ارتقای مراقبت‌های سلامت و تشخیص زودهنگام، بیماری را در مراحل اولیه شناسایی کنیم.

وزیر بهداشت افزود: هرچه بیماری زودتر تشخیص داده شود، امکان درمان موفق بیشتر و عوارض آن کمتر خواهد بود. در کنار تشخیص زودهنگام، باید به موضوع مهم دیگری نیز توجه کنیم و آن، عوامل محیطی و اجتماعی مؤثر بر سلامت است.

ظفرقندی ادامه داد: بخشی از عوامل مؤثر بر بیماری‌ها، فراتر از حوزه پزشکی است. آلودگی هوا، شرایط محیطی، سبک زندگی و بسیاری از عوامل اجتماعی، موضوعاتی هستند که نمی‌توان آنها را صرفاً بر عهده پزشک و بیمار گذاشت. برای درک اهمیت موضوع کافی است به این نکته توجه کنیم که در جهان، سالانه شمار قابل توجهی از کودکان بر اثر سرطان جان خود را از دست می‌دهند، اما مرگ‌ومیر کودکان منتسب به آلودگی هوا نیز رقم بسیار بزرگی است.

وی افزود: این یعنی سلامت، فقط مسئله بیمارستان و پزشک نیست. سلامت یک مسئولیت اجتماعی و حاکمیتی است. همه باید دست به دست هم بدهیم؛ از نظام سلامت و جامعه پزشکی گرفته تا دستگاه‌های اجرایی، سیاست‌گذاران، نهاد‌های اجتماعی و خود مردم، تا عوامل خطر را کاهش دهیم و محیط سالم‌تری برای زندگی کودکانمان فراهم کنیم.

وزیر بهداشت گفت: اگر بتوانیم از بیماری پیشگیری کنیم، از تشخیص زودهنگام حمایت کنیم و در عین حال بهترین درمان را در اختیار بیمار قرار دهیم، آن‌وقت یک زنجیره کامل سلامت را شکل داده‌ایم.

ظفرقندی ادامه داد: ما همه در حوزه‌های مختلف، مدیون این مردم و این سرزمین هستیم و یکی از بهترین راه‌های ادا کردن این دین، خدمت صادقانه و تلاش برای ارتقای سلامت و کیفیت زندگی مردم است و امیدوارم این مرکز نیز یکی از نماد‌های همین خدمت ماندگار باشد و سال‌های سال، کودکان بسیاری در اینجا درمان شوند، خانواده‌های بسیاری آرامش پیدا کنند و امید به زندگی در دل بیماران و خانواده‌های آنان زنده بماند.

بهره‌برداری این پروژه به همت یکی از خیرین کشور صورت گرفته است.

سیدرضا رئیس‌کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در این مراسم گفت: امروز دو پروژه بسیار مهم را برای افتتاح و احداث داریم که با مشارکت خیرین صورت می‌گیرد.

وی افزود: بهره‌برداری از مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان کودکان، بسیار حائز اهمیت است از آن جهت که تاکنون چنین مرکزی در بخش دولتی به این شکل نداشتیم.

رئیس‌کرمی تأکید کرد: این مرکز باعث کاهش پرداخت از جیب بیماران خواهد شد. امیدواریم از امروز شاهد درمان کودکان مبتلا به سرطان در این مرکز باشیم.

وی افزود: عملیات احداث پروژه دوم نیز امروز آغاز می‌شود.

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در این مراسم گفت: ما در حوزه سلامت یک تکلیف راهبردی داریم و افتخار ما این است که به رغم همه فشار‌ها به کشور، از حرکت باز نایستاده‌ایم.

وی افزود: در حوزه سلامت توانسته‌ایم ۷۸ محصول را با همراهی سازمان غذا و دارو، در سازمان انرژی اتمی تولید کرده‌ایم و ۲۰ محصول هم در مرحله تولید قرار دارد.

اسلامی گفت: ما توانسته‌ایم در بحث تولید رادیودارو‌ها با آمریکا رقابت کنیم.

وی افزود: ما در سال ۱۴۰۰، ۴ مرکز در حوزه اشعه گاما داشتیم و امسال از ۲۰ مرکز عبور می‌کنیم.

اسلامی به مقوله امنیت و سلامت غذایی در سازمان انرژی اتمی ایران اشاره کرد و گفت: در بخش حفاظت در برابر اشعه، هیچ سازمانی مثل ما کار نکرده است.

وی افزود: ۸۵ هزار پرتوکار در کشور مشغول نظارت بر سیستم ایمنی و سلامت جامعه هستند.

معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت همچنین با حضور در بخش‌های بستری، از کودکان بیمار عیادت کردند و با کودکان و خانواده‌های آنان به گفت‌وگو پرداختند.

در این بازدید علی جعفریان، جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت، سیدرضا رئیس‌کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، خسرو صادق‌نیت، مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت و جمعی از معاونان و مدیران وزارت بهداشت نیز حضور داشتند.