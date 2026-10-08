به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر عامل شرکت توزیع برق خراسان رضوی گفت: در ۱۵ ماه گذشته بیش از ۶۰ هزار چراغ گازی ۲۵۰ وات پرمصرف در شهرستان‌های سبزوار، نیشابور، تربت‌حیدریه، گناباد، بردسکن، مه‌ولات و بجستان با چراغ‌های ۸۰ وات LED جایگزین شده است.

علیرضا خدابنده افزود: گفت؛ با نصب چراغ‌های LED، علاوه بر کاهش ۱.۷ مگاواتی مصرف برق در ساعات اوج بار، صرفه‌جویی سالانه ۶۲۷۶ مگاوات‌ساعت انرژی محقق شده است. این طرح همچنین کیفیت روشنایی معابر را بهبود بخشیده و رضایت شهروندان را به دنبال داشته است.

سید مهدی میرزایی معاون برنامه ریزی مهندسی توزیع برق مشهد هم گفت: از ۱۸۶ هزار چراغ‌های گازی پر مصرف معابر شهرستان مشهد بیش از ۸۶ هزار چراغ تعویض شد که ۹ مگاوات صرفه جویی برق انجام شد.