در سریال «مرد سه هزار چهره» مسعود شصت‌چی هر بار که تصور می‌کند از یک سوءتفاهم عبور کرده، خود را در موقعیتی پیچیده‌تر می‌یابد و ناخواسته با هویتی تازه مواجه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، داستان سریال «مرد سه هزار چهره» به کارگردانی مهران مدیری، ادامه ماجرا‌های مسعود شصت‌چی است؛ شخصیتی که در پی سوءتفاهم‌های پیاپی، بار‌ها در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرد که دیگران پیش از خودش درباره هویت و جایگاه او تصمیم می‌گیرند.

سریال «مرد سه هزار چهره» به تهیه‌کنندگی جواد فرحانی و نویسندگی امین انتظاری، احمدرضا کاظمی و محمدامین فرشادمهر تولید شده است.

مهران مدیری، غلامرضا نیک‌خواه، پروین قائم‌مقامی، پژمان بازغی، نصرالله رادش، بهی جدیدی، فرزین محدث، وحید آقاپور، تینو صالحی و محمد بحرانی از جمله بازیگران این مجموعه هستند.

«مرد سه هزار چهره» جمعه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود و بازپخش آن روز بعد در ساعت‌های ۰۰:۳۰، ۱۰ و ۱۴ خواهد بود.