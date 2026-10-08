به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نهمین دوره مسابقات قهرمانی بوکس شطرنج کشور جام شهید قائد امت و انتخابی تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ استانبول در مجموعه ورزشی شهید دستغیب شیراز برگزار شد.

تیم شهرستان سقز که به نمایندگی از استان کردستان در این مسابقات حضور پیدا کرده بود توانست ۲۶ مدال شامل ۱۱ مدال طلا، ۸ مدال نقره و ۷ مدال برنز را کسب کند و عنوان نخست تیمی این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کرد.

گفتنی است بوکس شطرنج یا چِس‌باکسینگ (Chess Boxing ) یک ورزش ترکیبی منحصر‌به‌فرد است که شطرنج و بوکس را در دور‌های متناوب ترکیب می‌کند.

در این ورزش، شرکت‌کنندگان در ۱۱ دور مسابقه می‌دهند، دور‌های فرد برای بوکس (هر دور ۳ دقیقه) و دور‌های زوج برای شطرنج (هر دور ۴ دقیقه با زمان کلی ۱۲ دقیقه) در نظر گرفته می‌شود.

در نهایت برنده کسی است که حریف را در بوکس ناک‌اوت یا در شطرنج مات کند.